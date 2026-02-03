Yamaha EC-06 Electric Scooter Launched in India: 169km Range ಭಾರತೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಲು ಯಮಹಾ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ EC-06 ಅನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಫೆ.3): ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಸುವ ಇರಾದೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗಾಗಿ. ಭಾರತ್ ಯಮಹಾ ಮೋಟಾರ್ ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ EC-06 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯನ್ನು 1,67,600 ರೂಪಾಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹೌದು, ಯಮಹಾ EC-06 ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ನೋಟ, ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 169 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಮೈಲೇಜ್ ರೇಂಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ TVS iQube ಮತ್ತು Bajaj Chetak ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್, ಅಥರ್ ಅಪೆಕ್ಸ್, ಹೀರೋ ವಿಡಾ V2 ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಲಿದೆ. ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಮಹಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 79 ಕಿ.ಮೀ
ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ, ಯಮಹಾ EC-06 ನ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ 4kWh ನ ಸ್ಥಿರ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಶಾಶ್ವತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ಮೋಟಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ 9 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 26 Nm ಪೀಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಮಹಾ EC-06 ನ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 79 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ IP67 ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ IP65 ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದನ್ನು ಹೋಮ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಳಸಿ 8 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಮಹಾ EC-06 ಬ್ಯಾಟರಿಯು 3 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ 30,000 ಕಿಮೀ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಯಮಹಾ EC-06 ಇಕೋ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ನಂತಹ 3 ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಿರಿದಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಅಥವಾ ರಿವರ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಸಹ ಇದೆ. ಉಳಿದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, 200 ಎಂಎಂ ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಬಿ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಉತ್ತಮ ಗೋಚರತೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟೈಲ್ಲೈಟ್ಗಳು, ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಸಿಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ವೇಗ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಥಿತಿ, ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕದ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಿವೆ.
ಆಪ್ ಸಪೋರ್ಟ್ & ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್
ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಯಮಹಾ ಮೋಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಇದು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ 24.5 ಲೀಟರ್ ಸೀಟಿನ ಸ್ಟೋರಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಗ್ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ, ಯಮಹಾ ಉತ್ಪನ್ನ-ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಏರೋಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. EC-06 ಇಂದಿನ ಯುವ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ-ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.