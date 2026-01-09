70ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಯಮಹಾ R15 ಸೀರಿಸ್ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್
70ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಯಮಹಾ R15 ಸೀರಿಸ್ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಯುವ ಸಮೂಹ ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೈಕ್ನ್ನು ಆಫರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.
R15 ಸೀರಿಸ್ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್
ಯಮಹಾ ಮೋಟಾರ್ನ 70ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ, ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ Yamaha R15 ಸೀರಿಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ದರಗಳು ಈಗಾಗಗಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ R15 ಸೀರಿಸ್ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯ Yamaha R15 ಸರಣಿಯ ಬೆಲೆಯು ಈಗ Rs. 1,50,700 ರಿಂದ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್, ದೆಹಲಿ) ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ತನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಯಮಹಾದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ರೇಸಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯ R15 ಬೈಕ್
Yamaha R15 ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಎಂಟ್ರಿ-ಲೆವೆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದೆ. ತನ್ನ ರೇಸಿಂಗ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇಶದ ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು R15 ಯುನಿಟ್ ಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಯಮಹಾದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಗಿರುವ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಯಮಹಾ ಎಂಜಿನ್
ಯಮಹಾದ ಮುಂದುವರಿದ 155 ಸಿಸಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್, ಇಂಧನ-ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಂಜಿನ್ ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ R15, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ ಸ್ವಾಮ್ಯದ DiASil ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಡೆಲ್ಟಾಬಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್, ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್, ಆಯ್ದ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಶಿಫ್ಟರ್, ಅಪ್ಸೈಡ್-ಡೌನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫೋರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ಡ್-ಟೈಪ್ ಮೊನೊಕ್ರಾಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಸೂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿಭಾಗ-ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಪ್ರೇರಿತ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ರೇಸಿಂಗ್ ಡಿಎನ್ಎಯೊಂದಿಗೆ, ಯಮಹಾ R15 ಸರಣಿಯು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ-ಚಾಲಿತ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಯಮಹಾ R15 ಸೀರಿಸ್ ಬೈಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಹಾಗೂ ಬೆಲೆ
ಯಮಹಾ R15 S: 1,50,700 ರೂಪಾಯಿ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ)
ಯಮಹಾ R15 V4 : 1,66,200 ರೂಪಾಯಿ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ)
ಯಮಹಾ R15 M : 1,81,100 ರೂಪಾಯಿ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ)