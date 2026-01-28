- Home
- ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ರೀತಿ ಭಾರಿ ಕ್ರೇಜ್ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿರುವ 5 ಕ್ರೂಸರ್ ಬೈಕ್, ಇಲ್ಲಿದೆ ಲಿಸ್ಟ್
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ರೀತಿ ಭಾರಿ ಕ್ರೇಜ್ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿರುವ 5 ಕ್ರೂಸರ್ ಬೈಕ್, ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ ಹಾಗೂ ಸಿಟಿ ರೈಡ್ಗೂ ಈ ಬೈಕ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಮಿಡಲ್ ಲೆವಲ್ 5 ಕ್ರೂಸರ್ ಬೈಕ್ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೂಸರ್ ಬೈಕ್ಗಳು
ದೀರ್ಘ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಡಲ್-ವೇಟ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಬೈಕ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 650 ಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾದದ್ದನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ.
ಕವಾಸಕಿ ವಲ್ಕನ್ ಎಸ್
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೈಕ್ಗಳು ಕ್ರೂಸರ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್, ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ವಲ್ಕನ್ ಎಸ್, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 650 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಅಂದರೆ 59.39 hp ಉತ್ಪಾದಿಸುವ 649cc ಟ್ವಿನ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ನಿಯೋ-ರೆಟ್ರೋ ಕ್ರೂಸರ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬೆಲೆ ₹8.13 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಆಗಿದೆ.
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸೂಪರ್ ಮೀಟಿಯೋರ್ 650
ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 650 ನಂತಹ ಶಕ್ತಿಯುತ ಎಂಜಿನ್ ಇರುವ ಕ್ರೂಸರ್ ಬೈಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಸೂಪರ್ ಮೀಟಿಯೋರ್ 650 ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 650 ನದ್ದೇ 649cc ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 46.3 hp ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹4.02 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭ.
ಹಾರ್ಲೆ ಡೇವಿಡ್ಸನ್ X440
ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, X440 ನ 440cc ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು 27 hp ಪವರ್ ಆರಾಮದಾಯಕ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ₹2.34 ಲಕ್ಷದ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಇದನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕವಾಸಕಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್
ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕ್ರೂಸರ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಟ್ವಿನ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ 451cc ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಕವಾಸಕಿಯ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕ್ರೂಸರ್ನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹6.16 ಲಕ್ಷ.
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇರ್ 650
ದೀರ್ಘ-ದೂರದ ಆಫ್-ರೋಡಿಂಗ್ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಬೇರ್ 650 ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹3.75 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.