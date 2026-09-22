ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಉಪನಗರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು 280 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟೌನ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ (STRR) ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಗರದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದೆ ಹೊಸಕೋಟೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಮುಂತಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ವಲಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಗರ ಕೇಂದ್ರಭಾಗದ ಮೇಲಿನ ಭಾರಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ಹೊರವಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಉಪನಗರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ 280 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗೂ ಅಧಿಕ ಉದ್ದದ ಬೃಹತ್ 'ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟೌನ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್' (STRR) ಯೋಜನೆ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಚಾರ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನುಳಿದ ವಿಭಾಗಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟೌನ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ (STRR) ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುತ್ತಲೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NHAI) ₹14,655 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ 288-ಕಿಮೀ, ರಿಂಗ್-ಆಕಾರದ ಪ್ರವೇಶ-ನಿಯಂತ್ರಿತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ (NH-948A) ಆಗಿದೆ
ನಗರ ಕೇಂದ್ರಭಾಗ ಪ್ರವೇಶಿಸದೆ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಯಾಣ:
ಎಸ್ಟಿಆರ್ಆರ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವೇ ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದೇ, ಹೊರವಲಯದ ಒಂದು ಉಪನಗರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಉಪನಗರಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯು ಹೊಸಕೋಟೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ, ನೆಲಮಂಗಲ, ಆನೇಕಲ್, ಸರ್ಜಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಲು ಸಾಲು ಪ್ರಮುಖ ಉಪನಗರಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸೆದು, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಹೊಸಕೋಟೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬೃಹತ್ 'ಬಾಹ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್' ಒಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ಹೊಸಕೋಟೆ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಗತಿ ಹಾಗೂ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮ
ಎಸ್ಟಿಆರ್ಆರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ವಿಭಾಗವು ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲದಿಂದಾಗಿ ಹೊಸಕೋಟೆಯು ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ವಲಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ: ಈ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಯು 2026-2027 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರವಲಯದ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊಸ ಹಂತವನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ.
ಸೋಭ ಒನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ (SOBHA One World) ಯೋಜನೆಗೆ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನ: ಹೊಸಕೋಟೆ ಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಎಸ್ಟಿಆರ್ಆರ್ನ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಾಗಿ 'ಸೋಭ ಒನ್ ವರ್ಲ್ಡ್' ನಂತಹ ಬೃಹತ್ ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿವಾಸಿಗಳು ನಗರದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇತರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಐಟಿ ಹಬ್ಗಳಿಗೆ, ಇತರ ಉದ್ಯೋಗ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.
ಸಂಚಾರ ಸಮಯ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ:
ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಸ್ಟಿಆರ್ಆರ್ ಭಾಗಶಃ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಇನ್ನುಳಿದ ಹಂತಗಳು ಶೀಘ್ರವೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿರುವುದರಿಂದ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನಗಳು ನಗರದೊಳಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಹೊರವಲಯದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.