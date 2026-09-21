ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರನೊಬ್ಬ ಕಾರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ CEO ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ದಿಯಾಲಾನಿ ಜೆಮಿನಿ AI ಸಹಾಯದಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು. ಕಾರಿನ ಡ್ಯಾಶ್ಕ್ಯಾಮ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾದವು. ಬೈಕ್ ಸವಾರನನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ ಬಳಿಕ ಆತ ಲಿಖಿತ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ, ಕಾರಿನ ಹಾನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದ ಎಂದು CEO ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೈಕ್ ಸವಾರನಿಂದ ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ; CEOಗೆ ‘ಲಾಯರ್’ ಆದ ಜೆಮಿನಿ!
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೋಡ್ ರೇಜ್ ಘಟನೆಯೊಂದು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ್ಅಗ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು CEO ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ದಿಯಾಲಾನಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರಿಗೆ ಬೈಕ್ ಸವಾರನೊಬ್ಬ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ನೀಡಲು ಗೂಗಲ್ನ ಜೆಮಿನಿ AI ಸಹಾಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಈ ಘಟನೆ ಕ್ಷಮೆ ಹಾಗೂ ಹಾನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋನಿ ಸಿಗ್ನಲ್ನಿಂದ ಈಜಿಪುರವರೆಗೆ ರೋಡ್ ರೇಜ್
ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋನಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಈಜಿಪುರ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಡುವಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ತಮ್ಮ ಕಾರು ಬೈಕ್ಗೆ ತಗುಲಿದೆ ಎಂದು ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಭಾವಿಸಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಕಾರಿನ ಬದಿಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಒದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲದೆ, ಬೈಕ್ನಿಂದ ಕಾರಿನ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು, ನಂತರ ಕಾರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಪದೇಪದೇ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ ಹೆದರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಘಟನೆ ಕಾರಿನ ಡ್ಯಾಶ್ಕ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
‘ಜೆಮಿನಿಯೇ ನನ್ನ ಲಾಯರ್’ ಎಂದ CEO!
ಮೊದಲಿಗೆ ಘಟನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೋಣ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್, ಕಾರಿನ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಡೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕೋರಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ದೂರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಜೆಮಿನಿಯ ಸಹಾಯ ಪಡೆದರು.
ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅದರ ಲಿಖಿತ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಜೆಮಿನಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿತ್ತು ಎಂದು ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಜಾಕಾಗಿ “Gemini is my lawyer now!” ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡ್ಯಾಶ್ಕ್ಯಾಮ್ ಕೊಟ್ಟ ಮಹತ್ವದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ
ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ಕ್ಯಾಮ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಬೈಕ್ ನಂಬರ್ ಆಧರಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಸವಾರನನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರು ಎಂದು ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಂತರ ಬೈಕ್ ಸವಾರನನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆತ ತನ್ನದೇ ವಾದವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಡ್ಯಾಶ್ಕ್ಯಾಮ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊನೆಗೆ ಕ್ಷಮೆ, ಕಾರಿನ ಹಾನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ
ಘಟನೆಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ, ಕಾರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಹಾನಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಲಂಚವಿಲ್ಲದೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರು ಎಂದೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಡ್ಯಾಶ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು AI ಎರಡರ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.