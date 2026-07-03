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- ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ: 200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಇವೆ ನೋಡಿ
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ: 200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಇವೆ ನೋಡಿ
ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸಹ-ಮಾಲೀಕರಾದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ಎಲ್ಎ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್' ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪಿಚ್ಗಳು, ಫ್ಲಡ್ಲೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 5,000 ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ
ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾದ ರಾಜ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಆಚೆಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ಆಗಿರುವ ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಈಗ ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಸಹ-ಮಾಲೀಕರಾದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಗ್ರೂಪ್, ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನ ಪೊಮೊನಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಭವ್ಯವಾದ LA ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಅನುಭವ
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಭವ್ಯವಾದ ಮೈದಾನವು ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಅನೇಕ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಖರ್ಚೆಷ್ಟು?
ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನ ಫೇರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪೊಮೊನಾದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಭವ್ಯವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಅಥವಾ ಸರಿಸುಮಾರು $21 ಮಿಲಿಯನ್ ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೈದಾನವನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತರಲು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೆಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ರೂಪಿಸಲು ಸುಮಾರು 32,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಉತ್ಖನನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಹೊಳೆಯುವ, ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಮೈದಾನವಾಯಿತು.
ಎಷ್ಟು ಭವ್ಯವಾಗಿದೆ?
ಈ ಪಿಚ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದ ಹೃದಯಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೈದಾನದ ಮುಖ್ಯ ಚೌಕಾಕಾರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹುಲ್ಲಿನ ಪಿಚ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಿಚ್ಗಳನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಬೌನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಳೆನೀರನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ನಂತರವೂ ಆಟವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಐಸಿಸಿ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪಿಚ್ಗಳು
ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಎರಡೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಫ್ಲಡ್ಲೈಟ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಮೈದಾನವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಾದ್ಯಂತ 120 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಆರು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫ್ಲಡ್ಲೈಟ್ ಗೋಪುರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಗೋಪುರಗಳ ಮೇಲಿನ ದೀಪಗಳು ಮೈದಾನವನ್ನು ಹಗಲಿನಷ್ಟೇ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳಗಿಸುತ್ತವೆ, ರಾತ್ರಿಯೂ ಸಹ.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 5,000 ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಮೆಗಾ-ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು, 2027 ರ ವೇಳೆಗೆ 12,000 ತಲುಪುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. 2028 ರ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು 15,000 ಆಸನಗಳನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
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