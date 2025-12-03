ಗರುಡ ಪುರಾಣದ (Garuda purana) ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಕೇವಲ ಶುಚಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ಲ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ, ಪುಣ್ಯ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ- ಬಡತನ, ದೈವಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ- ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಳಿತವಾಗಿವೆ. ಅದು ಹೇಗೆ?
ಎಲ್ಲರೂ ತಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಸ್ನಾನ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಗಾಯಗೊಂಡವರು, ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಹಿಮದ ನಡುವೆ ಇರುವವರೂ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಹೋಗುವ ನಮ್ಮನಿಮ್ಮಂಥವರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವವರಿಗೇ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು. ಅದು ಹಾಗಿರಲಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫೇವರಿಟ್ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೇ, ಕೇಳೋಣ.
ಸ್ನಾನದಿಂದ ದೈವಿಕ ಜ್ಞಾನ
ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ, ನಾರಾಯಣನು ಪಕ್ಷಿಗಳ ರಾಜನಾದ ಗರುಡನಿಗೆ ಸ್ನಾನದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವನೋ ಅವರು ದೈವಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವನ್ನು ಚಿಂತಿಸುವವನು ಲೌಕಿಕ ಮತ್ತು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂತಹ ಸ್ನಾನದಿಂದ ಪಾಪಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಅಶುದ್ಧತೆಯ ನಿವಾರಣೆ
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಲಾಲಾರಸ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಅಶುದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ನಿತ್ಯದ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರವೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದು ನಿಯಮ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೆ ಪೂಜೆಯಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪಾಪಪೀಡಿತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಪಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುತ್ತಾರೆ.
ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ನಾಶ
ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ತಿಳಿದೋ ಅಥವಾ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಶುದ್ಧತೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ. ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ, ಅಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಕಾಲಕರ್ಣಿಯನ್ನು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳೆಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಸಹೋದರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಗುಣ - ಸ್ವಭಾವವು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಬಡತನದ ದೇವತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ದಿನನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಅಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ವಾಸವಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕಾಲಕರ್ಣಿಯು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡದಿರುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಪವಿತ್ರ ಜನರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಸದಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಕಾಲಕರ್ಣಿಯ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬಡತನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.