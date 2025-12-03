ನಾಲ್ಕು ದಿನ ನಂತರ 3 ರಾಶಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ, ಅಪಾಯ, 40 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಜಾಗರೂಕ
Mangal gochar 2025 these 3 zodiac signs face big loss alert 40 days ಪ್ರಸ್ತುತ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಸಂಜೆ 7:30 ಕ್ಕೆ ಧನು ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.
ಮಂಗಳ
ಪ್ರಸ್ತುತ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಗಳ ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಸಂಜೆ 7:30 ಕ್ಕೆ ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳವನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರವು ತುಂಬಾ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 16 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:36 ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ, ಅದು 40 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ
ಈ ರಾಶಿಯ 8ನೇ ಮನೆಗೆ ಮಂಗಳ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಷ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದಾಯದ ಮೇಲೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ರಾಶಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಗೆ ಮಂಗಳ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೃತ್ತಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೃಪ್ತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳಿರಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ನೀವು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದು.
ಮಕರ
ರಾಶಿಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಷ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.