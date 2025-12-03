ಡಿಸೆಂಬರ್ 3, 2025 ರ ನಂತರ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ
Zodiac signs life easier after December 3 2025 ಬುಧವಾರ ಎಂದರೆ ಇಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ರ ನಂತರ ಹಳೆಯ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವರ್ತಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 3, 2025 ರ ನಂತರ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಕ್ತಿಯು ಹಳೆಯ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ವರ್ತಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನವು ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತು ಭೂತಕಾಲವು ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬುಧವಾರದಂದು ನಾವು ಭೂತಕಾಲದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರಬಹುದು . ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನಾವು ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
ಬುಧವಾರದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಕ್ತಿಯು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮಿಥುನಕ್ಕೆ. ಬುಧವಾರ, ನೀವು ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ರಂದು, ನೀವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಒಳನೋಟ ಅಥವಾ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಒತ್ತಡವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯ ಉಸಿರಿನಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸಂಕೀರ್ಣವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ವಿಷಯವು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ದಿನದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ನೀವು ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ವಿಶ್ವವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಮತೋಲನದ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧವಾರದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಕ್ತಿಯು ನೀವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಈ ಅರಿವು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ರಂದು, ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಬೇರೆಯವರ ಬೆಂಬಲವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ದಿನದಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಹೊರನಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವಾಗಿದ್ದಾಗ ಜೀವನವು ಸುಗಮವಾಗುತ್ತದೆ .
ಮೀನ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೇ, ಬುಧವಾರದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ರಂದು, ನೀವು ಶಾಂತತೆಯ ಅಲೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು. ನೀವು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಉದ್ವೇಗವು ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದು ಜೀವನವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿಹಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸುಲಭ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.