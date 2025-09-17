- Home
ಗರುಡ ಪುರಾಣ : ಪರ ಸ್ತ್ರೀ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕೋರು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ತಾರೆ!
ಗರುಡ ಪುರಾಣ : ಪರ ಸ್ತ್ರೀ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕೋರು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ತಾರೆ!
ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಮರಣದ ನಂತರವೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಏನನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರು ಪುರಾಣವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಎಂದರೇನು?
ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥವಾದ ಗರುಡ ಪುರಾಣವನ್ನು (Garuda Purana) ಸಾವು, ಆತ್ಮ, ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ: ಪಾಪ, ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಕರ್ಮ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿ ಜನಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಇತರರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕದಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು
ಇತರರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವವರು, ಹಣವನ್ನು ಕದಿಯುವವರು ಅಥವಾ ಇತರರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾಯಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇತರರ ಎಂಜಲನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಕಳ್ಳತನದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು
ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ (lying) ಮೂಲಕ ಇತರರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕಿನಂತೆ ಹುಟ್ಟಬಹುದು. ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಕುತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.
ಧರ್ಮವನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವುದು
ವೇದಗಳು, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ದೇವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನೋಯಿಸುವವರನ್ನು ಕೆಳಜಾತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿರುವುದು
ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ದ್ರೋಹ (cheating friends) ಬಗೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ರಣಹದ್ದುಗಳಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ, ಇತರರ ಮೃತ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕುತ್ತಾನೆ.
ಅನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ
ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣು ಹಾಕುವ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ತೆವಳುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಗರ್ಭಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗೂಬೆ ಯಾರು ಆಗುತ್ತಾರೆ?
ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಇತರರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಗೂಬೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕುರುಡನಾಗಿ ಜನಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ
ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಮತ್ತು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ.