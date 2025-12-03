ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯಿಂದ 3 ರಾಶಿಗೆ ಜೀವನ ಕಗ್ಗಂಟು
Shani sade sati 2026 these 3 zodiac signs face trouble 2026 ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಮಾರ್ಗಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಶನಿಯ ಅರ್ಧ-ಸತಿಯ ಪ್ರಭಾವವು 2026ರಲ್ಲಿಯೂ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ಶನಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹೊಸ ವರ್ಷ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. 2026 ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೇಷ
ರಾಶಿಯವರು 2026ರಲ್ಲಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ವಿವಾದಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರುಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಹಳೆಯ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕುಂಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು 2026 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಮಾನಸಿಕ ಆಯಾಸ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೀನ
2026 ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸಮಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಮಧ್ಯದ ಹಂತವನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕಹಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.