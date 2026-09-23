ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 2026, ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಕೆಲಸ, ಹಣಕಾಸು, ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಲೇಜು ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರತತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಬಲವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಹಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆಯು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಮಯ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಯತ್ನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಡಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಅಥವಾ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾನವೀಯ ನಡವಳಿಕೆಯು ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ:
ಇಂದು ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೊಡುಗೆ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಆದರೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ಇಂದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಸಭ್ಯ ಸ್ವರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯತೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಣಾಭಾವದಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ದಿನ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಿಕಟತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಇಂದು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ವಾತಾವರಣ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಂದರವಾದ ಗಿರಿಧಾಮಕ್ಕೆ ವಿಹಾರವನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆ ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಸಿಗಬಹುದು. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಡ್ತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಭೋಜನವು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ನಗುವನ್ನು ನೋಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ಸಂದರ್ಭಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ, ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಬಂಧದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂಭವನೀಯ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವತ್ತ ಸಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
ಮೀನ:
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಲು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಲು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಆಲ್ಬಮ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.