ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಜಪಾನ್, ಭೂತಾನ್, ನೈಜೀರಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರು ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ (ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ) ಅ,7ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ 25 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಕೀಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್, ಭೂತಾನ್, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್, ನೈಜೀರಿಯಾ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ನೇಪಾಳ, ಬೋಟ್ಸ್ವಾನಾ ಮತ್ತು ಡೊಮಿನಿಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2001 ರಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು ಅವಧಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡಳಿತ ನೀಡಿದ ನಂತರ, 2014 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶವನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರ ಶುಭಾಶಯ ಸಂದೇಶಗಳು
ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಸನೇ ತಕೈಚಿ (Sanae Takaichi):
"2001 ರಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅವರು ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಪಾನ್-ಭಾರತ 'ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ' ಹಾಗೂ 'ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್' (FOIP) ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ."
ಭೂತಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ತ್ಶೆರಿಂಗ್ ಟೋಬ್ಗೆ (Tshering Tobgay):
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು "ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಅವತಾರ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಟೋಬ್ಗೆ, ಮೋದಿಯವರು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಆಡಳಿತಗಾರ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ ಕಲ್ಕಿ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ನೈಜೀರಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೋಲಾ ಅಹ್ಮದ್ ಟಿನುಬು (Bola Ahmed Tinubu):
"ಯಾವುದೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಕಾಲ ನಿರಂತರ ನಾಯಕತ್ವ ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು 'ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ'ಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದ (Global South) ಪ್ರಮುಖ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೈಜೀರಿಯಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ."
ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಂಗ್ಬಾಂಗ್ ಮಾರ್ಕೋಸ್ (Bongbong Marcos):
"ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವವರೆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ, ನಾವೀನ್ಯತೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ."
ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ನೇಪಾಳ, ಬೋಟ್ಸ್ವಾನಾ ಮತ್ತು ಡೊಮಿನಿಕಾ ನಾಯಕರ ಗೌರವ
ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಾರ್ಟ್ ಡಿ ವೆವರ್: ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ ನವದೆಹಲಿವರೆಗೆ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ನಾಯಕತ್ವ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.
ಡೊಮಿನಿಕಾ ಪ್ರಧಾನಿ ರೂಸ್ವೆಲ್ಟ್ ಸ್ಕೆರಿಟ್: "ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಾಯಕತ್ವವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಡೊಮಿನಿಕಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಔದಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು."
ಬೋಟ್ಸ್ವಾನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡುಮಾ ಗಿಡಿಯಾನ್ ಬೊಕೊ: "ಭಾರತದ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ನೀಡಿದ ಸುದೀರ್ಘ ಸಮರ್ಪಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ."
ನೇಪಾಳ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ: 25 ವರ್ಷಗಳ ಸಮರ್ಪಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ
ಕಾಲು ಶತಮಾನದ ಕಾಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೂಲಕ ಸತತವಾಗಿ ಜನಾದೇಶ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಆಡಳಿತಾವಧಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.