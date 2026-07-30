ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಸುವುದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಿಷೇಧಿಸಿದರೆ ಹೇಗನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಚಿಗನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲು ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ಮಿಚಿಗನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಚಿಗನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಲಾಡ್ವಿನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದುದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ, ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ., ಸೋಮವಾರ (ಜುಲೈ 27) ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ನಡುವೆ, ಸಿಡಿಲು ನೇರವಾಗಿ ನಗರದ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕವು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜನರು ಎದ್ದಾಗ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತುರ್ತು ಸಂದೇಶ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ‘ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಬರುವವರೆಗೆ ಮನೆಯ ಶೌಚಾಲಯ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್, ಸಿಂಕ್, ಶವರ್ ಬಳಸಬೇಡಿ’ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಶೌಚಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೂ ಜನ ಹಾತೊರೆಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕೊಳಕು ನೀರು ಮತ್ತೆ ಸೇರುವ ಅಪಾಯ
ನೀರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದು ಏಕೆ ಎಂದು ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿರಬಹುದು. *ದಿ ಡೆಟ್ರಾಯಿಟ್ ನ್ಯೂಸ್* ಪ್ರಕಾರ, ನಗರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಗಿತವು ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ; ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ರಿವರ್ಸ್ ಬಂದು ಜನರ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಸಿಂಕ್ಗಳು, ಸ್ನಾನಗೃಹಗಳು ಮತ್ತು ನಲ್ಲಿಗಳಿಂದ ಹರಿಯಬಹುದು. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗಲೀಜು ನೀರು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ತುರ್ತು ತಂಡಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಹಾನಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಇತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ ಡೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಥಾವರ ದುರಸ್ತಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಗರದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, ಸಿಟಿ ಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಾಗರೀಕರು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಿಶ್ರವಾಗಿದೆ; ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇತರರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಯಮದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.