Electron Emission: ನಾವು ಬಳಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟ್ಯೂಬ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ, ಅವುಗಳ ತುದಿಗಳು ಯಾಕೆ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಟ್ಯೂಬ್‌ಲೈಟ್‌ನ ಒಳಗೆ ಪಾದರಸದ ಆವಿ (Mercury vapor) ಮತ್ತು ಜಡ ಅನಿಲಗಳನ್ನು (Inert gases) ತುಂಬಿರುತ್ತಾರೆ. ಲೈಟ್‌ನ ಎರಡೂ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಟಂಗ್‌ಸ್ಟನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್‌ಗಳಿರುತ್ತವೆ (Electrodes). ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್‌ಗಳಿಗೆ 'ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್' (Electron emission) ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ರಾಸಾಯನಿಕ ಲೇಪನವನ್ನು ಹಚ್ಚಿರುತ್ತಾರೆ.

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ನಾವು ಲೈಟ್ 'ಆನ್' (ON) ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್‌ಗಳು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ಟ್ಯೂಬ್‌ನೊಳಗಿನ ಪಾದರಸದ ಅಣುಗಳಿಗೆ ಬಡಿದು, ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳನ್ನು (Ultraviolet rays) ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಟ್ಯೂಬ್‌ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೇಪಿಸಿರುವ 'ಫಾಸ್ಫರ್' (Phosphor) ಲೇಪನವು ಈ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು, ನಮಗೆ ಕಾಣುವ ಬಿಳಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಹಿಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನ

ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಟ್ಯೂಬ್‌ಲೈಟ್‌ನ ತುದಿಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಲು 'ಸ್ಪಟರಿಂಗ್' (Sputtering) ಎಂಬ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ.

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1. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊರಸೂಸುವ ವಸ್ತುವಿನ ಸವೆತ: ನಾವು ಟ್ಯೂಬ್‌ಲೈಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿದ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಲೇಪನದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಲೈಟ್ ಉರಿಯಲು ಮೂಲ ಕಾರಣ.

2. ಸವೆತ (Erosion): ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿದಾಗಲೂ, ಆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಲೇಪನದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವು ಸವೆದು (Erode), ಟ್ಯೂಬ್‌ನ ಒಳಗಿನ ಗಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಶೇಖರವಾಗುತ್ತದೆ.

3. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು: ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಣಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಟ್ಯೂಬ್‌ನ ಎರಡೂ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದರಿಂದ, ಆ ಭಾಗವು ಕಡು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಲೈಟ್ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾವಧಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವೇ ಹೊರತು, ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ.

ಟ್ಯೂಬ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಆನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ 'ಸ್ಪಟರಿಂಗ್' ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಲೇಪನವು ಬೇಗನೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿ, ಟ್ಯೂಬ್‌ಲೈಟ್ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹಳೆಯ ಟ್ಯೂಬ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಎಲ್‌ಇಡಿ (LED) ಲೈಟ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಲೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್‌ಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಟ್ಯೂಬ್‌ಲೈಟ್‌ನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು, ಆ ಲೈಟ್ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.