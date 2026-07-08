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- Diamond Rain Planet: ನಿಗೂಢ ಗ್ರಹ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು… ಇಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲ… ವಜ್ರದ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತೆ!
Diamond Rain Planet: ನಿಗೂಢ ಗ್ರಹ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು… ಇಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲ… ವಜ್ರದ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತೆ!
Diamond Rain: ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಜ್ರದ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವ ಗ್ರಹವೊಂದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ವರದಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ವಜ್ರದ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಮಳೆಗರೆಯುವ ಗ್ರಹ
ಮಳೆ ಬೀಳುವಾಗ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳ ಬದಲು, ವಜ್ರದ ತುಂಡುಗಳು ಬಿದ್ದರೆ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಊಹಿಸಿ. ಇದು ಕನಸಿನಲ್ಲಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಜ್ರದ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವ ಗ್ರಹವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಮೀರಿದ ಈ ನಿಗೂಢ ಗ್ರಹವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ರಹವು ಸತ್ತ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಇಂಗಾಲದ ಮೋಡಗಳು ವಜ್ರಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಗ್ರಹವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು?
ಬಾಹ್ಯಕಾಶದ ವರದಿ ಮಾಡುವ spacedaily.com ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, PSR J2322-2650b ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗ್ರಹವು PSR J2322-2650 ಎಂಬ ಪಲ್ಸರ್ (ದಟ್ಟವಾದ ಸತ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ)ನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಪಲ್ಸರ್ ಒಂದು ಸೂಪರ್ನೋವಾ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಉಳಿದಿರುವ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹವನ್ನು ಪಲ್ಸರ್ ಸಮಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 2017 ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದರ ವಾತಾವರಣದ ವಿವರವಾದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಿತು.
ಈ ಗ್ರಹ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ?
ಈ ಗ್ರಹವು ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹವಾದ ಗುರುಗ್ರಹದ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆಯು ಇದನ್ನು ನಿಗೂಢವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು "ಸತ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ"ದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವುದರಿಂದ, ಆ ಗ್ರಹವು ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಗ್ರಹದ ವಾತಾವರಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಯಂನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಭೂಮಿಯಂತಹ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಸಾರಜನಕದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಾತಾವರಣವು ಮಸಿ ಅಥವಾ ಹೊಗೆಯಂತಹ ಕಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.
ವಜ್ರ ಮಳೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?
ಗ್ರಹವು ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಗಾಧ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನಂತಹ ಕಣಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಘನೀಕರಿಸಿ ವಜ್ರಗಳಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು "ವಜ್ರದ ಮಳೆ" ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೇರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
ಈ ಗ್ರಹ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿಗೂಢವಾಗಿರಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಈ ಗ್ರಹದ ಸುತ್ತಲಿನ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ ಮೂಲ. ಇಂಗಾಲ-ಸಮೃದ್ಧ ಗ್ರಹ ಹೇಗೆ ಉಗಮವಾಯಿತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಹ ರಚನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅವಶೇಷದಂತೆ ವರ್ತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಗ್ರಹದ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ವೇಷಣೆ ನಡೆಸುವುದೇ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಆವಿಷ್ಕಾರ
ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಈ ಗ್ರಹವು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕದಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಈ ನಿಗೂಢ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವುದಲ್ಲದೆ, ವಿಶ್ವವು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಚಿತ್ರ, ನಿಗೂಢ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
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