Chinese vlogger car crash: 24 ವರ್ಷದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಜಿಯಾಂಗ್ ಶಿಯಾಓರೂ (Jiang Xiaorou), ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಒಡೆದು ಸವಾಲೆಸೆದಿದ್ದ ಈಕೆಯ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾವಿಗೂ ಮುನ್ನ ಆಕೆ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿವೆ.
ಕೆಲವರಿಗೆ ದೆವ್ವ-ಭೂತಗಳೆಂದರೆ ಭಯ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅವುಗಳನ್ನು ನಂಬುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಚೀನಾದ 24 ವರ್ಷದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಜಿಯಾಂಗ್ ಶಿಯಾಓರೂ ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಭಯಾನಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸವಾಲೆಸೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾನಾರ್ಮಲ್ (Paranormal) ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಈಗ ಜನರು ಇದನ್ನು ದೆವ್ವ-ಭೂತಗಳಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
24 ವರ್ಷದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ
ಜಿಯಾಂಗ್ ಶಿಯಾಓರೂ ಚೀನಾದ 'Douyin' ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ 姜小柔丫 ಹೆಸರಿನಿಂದ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದರು. ಅವರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಯಾನಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಶೋಧನೆ, ಪ್ಯಾರಾನಾರ್ಮಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅವರು ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಜನರು ಭೂತ-ಪ್ರೇತ ಅಥವಾ ಭಯಾನಕ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸುವುದೇ ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
ಮೂರ್ತಿ ಒಡೆದ ಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ವಿವಾದ
ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೀವ್ರ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಗುವಾನ್ಯಿನ್ (Guanyin) ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಒಡೆದಿದ್ದರು. ಇದು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರತಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಒಂದು ಸವಾಲಿನ ಮಾತಾಡಿದ್ದರು. ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಶಾಪದಂತಹ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪಘಾತಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದರು- ‘ಕಾರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ’
ಅವರ ಒಂದು ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ಧೂಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದರ ನಂತರ ಜುಲೈ 9 ರಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೂಚಿಸಿದ ಕೆಲವು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಕಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ತಮ್ಮದೇ ಧ್ವನಿಯ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸಿತು. ಇದಾಗಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿತು.
ಜುಲೈ 15 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ
ಜುಲೈ 15, 2026 ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಿಯಾಂಗ್ ಶಿಯಾಓರೂ ಲಿಯುಝೌನಿಂದ ಗುವಾಂಗ್ಝೌಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಗುವಾಂಗ್ಡಾಂಗ್ನ ಝಾವೋಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ತಲೆಗೆ ತೀವ್ರ ಪೆಟ್ಟಾಯಿತು. ತದನಂತರ ದೇಹದ ಹಲವು ಅಂಗಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದವು. ಅವರನ್ನು ಝೋಂಗ್ಶಾನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸನ್ ಯಾಟ್-ಸೆನ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ICU ಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಂದು ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆಗಸ್ಟ್ 11 ರಂದು ಅವರ Douyin ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.
'ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ನಿಜವಾಯಿತು' ಎಂದ ಜನರು
ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 'ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ನಿಜವಾಯಿತು' ಮತ್ತು 'ಕರ್ಮದ ಫಲ' ಎಂಬಂತಹ ಮಾತುಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗತೊಡಗಿದವು. ಜನರು ಅವರ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗೆ ಸವಾಲೆಸೆದಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.