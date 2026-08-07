Indian school lunch culture: ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ವಿರಾಮವೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಂಭ್ರಮ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಕಂಡ ದೃಶ್ಯವೊಂದು ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾಲಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಟಿಫನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 'ಆಲೂ ಸಬ್ಜಿ' (ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ) ಇತ್ತು. ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ! ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರ ನಂತರ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ಅಥವಾ ಆಲೂ ಪರೋಟಾ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. "ಎಲ್ಲರೂ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನೇ ಯಾಕೆ ತಂದಿದ್ದೀರಾ?" ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಚರ್ಚೆ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕೆಲವರು, "ಮಕ್ಕಳ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶವೇ ಮಾಯವಾಗಿದೆ. ಬರೀ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರುವ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ" ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.
ಪೋಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳಿಬಂದ ಮಾತುಗಳು
ಆದರೆ, ಈ ಚರ್ಚೆಯು ಕೇವಲ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ 'ಬಡತನ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ'ಯ ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗಿದೆ. ಅನೇಕ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪೋಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..
ಆರ್ಥಿಕ ಅಡಚಣೆ (Affordability)
ಪನೀರ್, ಸೋಯಾ, ಬೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟೆಯಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದುಬಾರಿ. ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ಏಕೈಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗಿಂತ ಇದು ಮೇಲು
ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಚಿಪ್ಸ್, ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ನೂಡಲ್ಸ್ (ಮ್ಯಾಗಿ) ನಂತಹ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸುವ ಬದಲು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ಎಷ್ಟೋ ಪಟ್ಟು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಹಠ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಖಾಲಿಯಾಗಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?
ಬೆಳೆಯುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಗತ್ಯ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಸಮತೋಲನ ತಪ್ಪಬಹುದು. ಪೋಷಕರು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂಲಗಳಾದ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಅಥವಾ ಕಡಲೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಆಹಾರ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಭಾರತದ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ, ಪೋಷಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಅರಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.