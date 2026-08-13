ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದತ್ತು ಪಡೆದು ಬೆಳೆದ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಹುಡುಗಿಯರು ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಡಿಎನ್‌ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯೊಂದು ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಾದ ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿಯರು ಎಂಬ ಬೆರಗಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅವರ ಭಾವುಕ ಪುನರ್ಮಿಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅದು 1996 ರ ಸಮಯ. ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದತ್ತು ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಕೂಟ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಹದಿಹರೆಯದ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರು ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು. ಅವರಿಬ್ಬರ ರೂಪ, ಸನ್ನೆಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತೆಂದರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದರು. ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಕ್ಕ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು.

ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ತಾವಿಬ್ಬರೂ ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳಿಂದ ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ, ಡಚ್ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸೇರಿದವರು ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಕೇವಲ 130 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಹುಡುಗಿಯರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು. ಆದರೆ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಹದಿಹರೆಯದ ಆ ಸ್ನೇಹ ದೂರವಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಭೇಟಿ ಬಿಡಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವಿರಲಿಲ್ಲ.

ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಡುವು ಮತ್ತು ಅರಿಯದ ಕೊರತೆ

ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾದಂತೆ, ಮೀನಾ ಗೆಲ್ಟಿಂಕ್ (43) ಹಾಗೂ ಮಿನಾಲ್ ಟಿಜ್ಸೆನ್ (44) ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜೀವನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಡಚ್ ಪೋಷಕರು, ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬ, ಗಂಡ, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದರೂ, ಇಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಶೂನ್ಯತೆ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು.

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"ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಖಾಲಿಭಾವನೆ ಇತ್ತು"

— ಮೀನಾ

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಖಾಲಿಭಾವನೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಿರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿ ಇದ್ದಾರೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಅವರಿಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಸೋಫಾದ ಮೇಲಿದ್ದಾಗ ಬಂದ ಆ ಒಂದು ಪಾಪ್-ಅಪ್ ಸಂದೇಶ!

ಕಥೆಗೆ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಮಿನಾಲ್ ತಮ್ಮ ಜೈವಿಕ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಕುತೂಹಲದಿಂದ 'MyHeritage' DNA ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಒಂದು ದಿನ ಮಿನಾಲ್ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸೋಫಾದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ, ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಎನ್‌ಎ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿರುವ ಪಾಪ್-ಅಪ್ ಬಂದಿತು. ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡಿದ ಮಿನಾಲ್‌ಗೆ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನೇ ನಂಬಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದಿತ್ತು ಮೀನಾ ಸಹೋದರಿ ಎಂದು.

ಅದು ಯಾವುದೇ ಸಾಧಾರಣ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ!

ಮೊದಲಿಗೆ ಮಿನಾಲ್‌ಗೆ ಇದು ತಾವು ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದ ಅದೇ 'ಮೀನಾ' ಎಂದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಬಾಲ್ಯದ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಸಾಲಾಗಿ ಬಂದು ನಿಂತವು. ಇಬ್ಬರೂ ಕೇವಲ ದತ್ತು ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಕ್ಕ- ತಂಗಿಯರು ಎಂಬ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಿದ್ದಿತ್ತು!

"ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ನಾನು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ..."

ದಶಕಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಧಿ ಆಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಆಟಕ್ಕೆ ಆಗಸ್ಟ್ 11 ರಂದು ಅಂತಿಮ ತೆರೆಬಿದ್ದಿತು. ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದರು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ; ಕಣ್ಣೀರು, ಬಿಗಿಯಾದ ಅಪ್ಪುಗೆ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂತು. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಅಪರಿಚಿತರಂತೆ ಬದುಕಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರು, ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದ ಮೊದಲ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

"ನಾವು ಸಹೋದರಿಯರಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದೆವು. ನಾವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಆಗಿದ್ದೆವು, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ," ಎಂದು ಮಿನಾಲ್ ಭಾವುಕರಾದರು.

ಮೀನಾ ತಮ್ಮ ತಂಗಿಯನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು, "ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ ಬಂದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೂ ದಿನ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಒಗಟಿನ ತುಂಡು ಈಗ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ," ಎಂದರು.

ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರಂಭ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಿನಾಲ್ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೀನಾ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದುಹೋದ ಸಮಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಾವು ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಹುಡುಕುವ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಸುಗೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೀನಾ ಮತ್ತು ಮಿನಾಲ್ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆಯಿತು. ಹದಿಹರೆಯದ ಸ್ನೇಹದ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ರಹಸ್ಯವೊಂದು, ಮೂರು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಅಪೂರ್ವ ಬಾಂಧವ್ಯವಾಗಿ ಮರುಜೀವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.