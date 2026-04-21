ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಏ.21): ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ 'ಅಮೆರಿಕಾ ಫಸ್ಟ್' ನೀತಿಯಡಿ ಆಮದುದಾರರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಸುಂಕದ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದಿನಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಸುಂಕಗಳನ್ನು 'ಅಕ್ರಮ' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಸುಮಾರು 175 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 14.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.) ಹಣವನ್ನು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಣ ಮರುಪಾವತಿಗೆ 'CAPE' ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಿದ್ಧ
ಅಮೆರಿಕದ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಡರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ (CBP) ಇಲಾಖೆಯು CAPE (Consolidated Administration and Processing of Entries) ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ 'ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ' (IEEPA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾದ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲಿದೆ.
ತಕ್ಷಣದ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಯಾರು ಅರ್ಹರು?
ಸಿಬಿಎಸ್ (CBS) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 56,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಮೆರಿಕನ್ ಆಮದುದಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ರಿಫಂಡ್ ಪಡೆಯಲು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಣ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಂತ 1: ಇದು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ 'ಅನ್ಲಿಕ್ವಿಡೇಟೆಡ್' (unliquidated) ಎಂಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡೇಶನ್ ಆದ 80 ದಿನಗಳ ಒಳಗಿನ ಎಂಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಶೇ. 82ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 127 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಅರ್ಹವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಹಣ ಸಿಗಲಿದೆಯೇ?
ಟ್ರಂಪ್ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಈ ಸುಂಕದ ಹೊರೆ ಕೇವಲ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆಯೂ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಹಣ ಹೇಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಫೆಡ್ಎಕ್ಸ್ (FedEx) ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ಕೋ (Costco) ನಂತಹ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿವೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಯಾವ ಸುಂಕಗಳು ರಿಫಂಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ?
ಕೇವಲ IEEPA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾದ ಸುಂಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ 'ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್' ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸ್ಯಾನ್ನೆ ಮ್ಯಾಂಡರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟ್ಟು IEEPA ಸುಂಕಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ ಶೇ. 63 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ರಿಫಂಡ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬಾಕಿ ಶೇ. 37 ರಷ್ಟು ಎಂಟ್ರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ (Liquidated) ಅವುಗಳನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ.