ನವದೆಹಲಿ (ಜ.20): ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚಾರ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಾಧೀನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಈ ನಿಲುವು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ 'ಅಮೇರಿಕಾ ಮೊದಲು' ನೀತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದು ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿವೆ. ದಾವೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ (WEF) ಚೀನಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆ ಲಿಫೆಂಗ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕಳವಳವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಚೀನಾ ವಾರ್ನಿಂಗ್
ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಚೀನಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆ ಲಿಫೆಂಗ್, ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ದುರ್ಬಲ ದೇಶಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಕಾಡಿನ ಕಾನೂನಿಗೆ ನಾವು ಹಿಂತಿರುಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಯ್ದ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದೇ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ಚೀನಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆ ಲಿಫೆಂಗ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಅಥವಾ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಂತಹ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಇದು ಚೀನಾವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ, ಚೀನಾ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಟೀಕೆ
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಚೀನಾದ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ, ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು. "ಇಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ (WTO) ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ತೀವ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಪರಸ್ಪರರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದವು.
ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಿಂದಲೂ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಅದೇ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಕೂಡ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಿಯಮಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಪಂಚದತ್ತ ನಾವು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಹೇಳಿದರು. ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನಿಯಮ ಆಧಾರಿತ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಮದ ಕುಸಿತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.