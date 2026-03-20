ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡದ ನ್ಯಾಟೋ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಿರಾಸಕ್ತಿಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ದೂಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಮಾ.20): ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ (Strait of Hormuz) ಹಡಗುಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಚಾರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡದ ನ್ಯಾಟೋ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ನ್ಯಾಟೋ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ದೂಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವೇದಿಕೆ 'ಟ್ರುತ್ ಸೋಶಿಯಲ್'ನಲ್ಲಿ (Truth Social) ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, "ಅಮೆರಿಕಾ ಇಲ್ಲದ ನ್ಯಾಟೋ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾಗದದ ಹುಲಿ! ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಆಗುವಂತಿದ್ದ ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯುವ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೈಲ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡುವ ಈ ದೇಶಗಳು, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು
ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಂತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿವೆ. "ಅಮೆರಿಕಾವು ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಟೋ ಸದಸ್ಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಈಗ ಯುದ್ಧವು ಮಿಲಿಟರಿ ಪರವಾಗಿ ಗೆದ್ದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಬೆದರಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಇದೊಂದೇ ಕಾರಣ," ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯಾಟೋ ನಾಯಕರನ್ನು 'ಹೇಡಿಗಳು' ಎಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್, "ಈ ಜನರು ಹೇಡಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾವು ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ," ಎಂದು ನ್ಯಾಟೋ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಇಂಧನ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಡಗು ಸಂಚಾರವನ್ನು ಇರಾನ್ ನಿಷೇಧಿಸಿತ್ತು, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಟ್ರಂಪ್ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಹಾಯ ಕೋರಿದಾಗ, ತೆಹ್ರಾನ್ (ಇರಾನ್) ಕೇವಲ ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಚಾರ ನಿಷೇಧಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ವರೆಗಿನ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಟ್ರಂಪ್ ಮನವಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿವೆ. "ಇದು ಅಮೆರಿಕಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯುದ್ಧವೇ ಹೊರತು ನ್ಯಾಟೋ ಯುದ್ಧವಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಯುರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆರಳಿಸಿದೆ.
2200 ಸೈನಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತ 3 ಯುದ್ಧನೌಕೆ ಕಳಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ
ಇದರ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಿಎನ್ಎನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂರು ಯುಎಸ್ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ಎಸ್ ಟ್ರಿಪೋಲಿ, ಯುಎಸ್ಎಸ್ ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ಎಸ್ ನ್ಯೂ ಓರ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಸೇರಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸರಿಸುಮಾರು 2,200 ಸೈನಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸೈನಿಕರು 31 ನೇ ಮರೀನ್ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯ ಘಟಕದ (MEU) ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ತಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಯುಎಸ್ಎಸ್ ಟ್ರಿಪೋಲಿ ಒಂದು ಉಭಯಚರ ದಾಳಿ ಹಡಗು, ಅಂದರೆ ನೌಕಾಪಡೆಗಳು, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು (F-35B ನಂತಹ) ಸಾಗಿಸುವ ಯುದ್ಧನೌಕೆ. ಈ ಮೂರು ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಜಪಾನ್ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದ್ದವು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವು ಭಾರತದ ಬಳಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿವೆ. ಅಮೇರಿಕನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಕ್ಸಿಯೋಸ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಇರಾನ್ನ ಖಾರ್ಗ್ ದ್ವೀಪವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ವಾರ ಹೊಸ ಹಂತಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ
ಅಮೆರಿಕದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧವು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಹೊಸ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಕ್ಕೆ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ, ಟ್ರಂಪ್, "ನಾನು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಹಠಾತ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯು ಅವರು ಏನು ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಇರಾನ್ಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.