Woman rips van mirror viral video: ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗಿಯರೂ ಒಂದೇ ತರ ಇರಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಏನಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಯುವತಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ! ತನಗಾದ ಅಪಮಾನಕ್ಕೆ ಈಕೆ ಪುಂಡರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಪಾಠ ಎಂಥವರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವ ಆ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ವಿಡಿಯೋದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೋಡಿ ಶಿಳ್ಳೆ ಹಾಕುವುದು, ವಿಕಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಪುಂಡರಿಗೆ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಸರಿಯಾದ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ದಾಳೆ. "ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ" ಎಂದು ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಈ ವೀರನಾರಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ತಾಳ್ಮೆ ಮೀರಿದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಈ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಪರೀತ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಯುವತಿ!
ಲಂಡನ್ ನಗರದ ರಸ್ತೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಭಾರೀ ಕೂಲಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವು ಪುರುಷರು ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆಕೆಯನ್ನು ಚುಡಾಯಿಸುತ್ತಾ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಳುತ್ತಾ ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆ ಪುಂಡರು ಭಾವಿಸಿರಬಹುದು.
ಆದರೆ ಆ ಯುವತಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಪುಂಡರ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಆಕೆಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಬಂದಿತು. ಕೋಪದಿಂದ ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡವಾದ ಆ ಯುವತಿ, ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲೇ ಆ ವ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದಳು. ಮುಂದೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹತ್ತಿರ ಆ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲುವುದೇ ತಡ, ಸಿಂಹಿಣಿಯಂತೆ ನುಗ್ಗಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಳಿ ಆ ಕಾರನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಳು.
ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿದ ಲೇಡಿ ಸಿಂಗಂ!
ಆ ವಾಹನದ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಯುವತಿ, ಏನೇನೂ ಯೋಚಿಸದೇ ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ಆ ವ್ಯಾನ್ನ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ ಅನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಏಟಿಗೆ ಕಿತ್ತೇ ಒಗೆದಳು! ಕಣ್ಣೆದುರೇ ತಮ್ಮ ಕಾರಿನ ಕನ್ನಡಿ ಕಳಚಿ ಬೀಳುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಒಳಗಿದ್ದ ಪುರುಷರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಶಾಕ್ಗೆ ಒಳಗಾದರು.
ಆಕೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಹಠಾತ್ ದಾಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದೇ ತಿಳಿಯದೆ ಅವರು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕೂರಬೇಕಾಯಿತು. ಪುಂಡರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಆ ಯುವತಿ, ಏನೂ ತಿಳಿಯದವಳಂತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ರಾಜ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದಳು. ಈ ಇಡೀ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಆ ವ್ಯಾನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ.
ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಆದ್ರೂ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಬಂತು ಪ್ರಶಂಸೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ!
ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಘಟನೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ (2017 ರಲ್ಲಿ) ನಡೆದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟರ್ಕಿಶ್ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದರ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಇದು ಮತ್ತೆ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮರು-ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 8 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು (ವ್ಯೂಸ್) ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ.
"ಪ್ರತಿ ಹುಡುಗಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುಂಡರ ಆಟ ಸಾಗಲ್ಲ" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆ ಯುವತಿಯ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಇದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ.. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಪೀಡಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ" ಎಂದು ಅನೇಕರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆ ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪುಂಡರ ಗುರುತನ್ನು (Identity) ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ