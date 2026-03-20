ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆ, ಇರಾನ್‌ ಹಾರ್ಮುಜ್‌ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಗಣೆಗೆ 18 ಕೋಟಿ ರೂ. ಟೋಲ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಹಡಗುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಇರಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.&nbsp;

ನವದೆಹಲಿ (ಮಾ.20): ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯೆ, ಇರಾನ್‌ ಹಾರ್ಮುಜ್‌ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಟೋಲ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳು ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕೆಂದರೆ, ಕಂಪನಿಗಳು 2 ಮಿಲಿಯನ್‌ ಯುಎಸ್‌ ಡಾಲರ್‌ ಎಂದರೆ 18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಟೋಲ್‌ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, 18 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಹಡಗು ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅನ್ನೋದರ ವಿವರ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.

ಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್‌ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್ ತನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ "ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗ" ವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ಅನುಮೋದಿತ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾದುಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಇರಾಕ್, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇರಾನ್‌ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (IRGC) "ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗ"ವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ನೋಂದಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಹಡಗುಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಗಣೆಗಾಗಿ ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಭಾರತೀಯ ಹಡಗುಗಳು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಇದು ಭಾರತದ ಪವರ್‌, ಇರಾನ್‌ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಹಾರ್ಮುಜ್‌ ಜಲಸಂಧಿ ದಾಟಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌!
ಮತ್ತೆ ಭೀಕರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದ ಇರಾನ್‌ ಯುದ್ಧ-ಗುಪ್ತಚರ ಸಚಿವರ ಹತ್ಯೆ

ಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ಅನಿಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ತನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಇರಾನಿನ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಇರಾನಿನ ಲಾರಾಕ್ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಒಂಬತ್ತು ಹಡಗುಗಳು ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಿವೆ.

ಇರಾನ್‌ ದಾಳಿಯಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಎಫ್‌-35 ಫೈಟರ್‌ ಜೆಟ್‌ಗೆ ಹಾನಿ

ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆ, ಇರಾನ್‌ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (IRGC) ಅಮೆರಿಕದ F-35 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. IRGC ದಾಳಿಯ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಜವೋ ಸುಳ್ಳೋ ಎನ್ನುವುದು ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಇಸ್ರೇಲ್‌ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಐಆರ್‌ಜಿಸಿ ವಕ್ತಾರ ಸಾವು

ಇರಾನ್‌ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (IRGC) ವಕ್ತಾರ ಜನರಲ್ ಅಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನೈನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. IRGC ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ಅವರ ಸಾವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೈನಿ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೂ ದಾಳಿಯ ವಿವರಗಳು ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಹೆರ್ ಕೂಡ ಅವರ ಸಾವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.