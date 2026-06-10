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- ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ?: ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿ 'ಮನುಷ್ಯ'ನಂತೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತ ಗೊರಿಲ್ಲಾ!
ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ?: ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿ 'ಮನುಷ್ಯ'ನಂತೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತ ಗೊರಿಲ್ಲಾ!
ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿದ 'ಕಿಯೋಮಾಸಾ' ಎಂಬ ಗೊರಿಲ್ಲಾ, ದಾರ್ಶನಿಕನಂತೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರಂತೆಯೇ ಕಾಣುವ ಅದರ ಭಂಗಿ ಮತ್ತು ಚಿಂತನಶೀಲ ನೋಟವು ನೆಟ್ಟಿಗರಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆಯ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ಕುಳಿತ ಗೊರಿಲಾ
ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಇಂತಹ 'ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ'ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಜಪಾನ್ನ ಮೃಗಾಲಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವೈಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡ 'ಕಿಯೋಮಾಸಾ' ಎಂಬ ಗೊರಿಲ್ಲಾ, ಒಬ್ಬ ದಾರ್ಶನಿಕನಂತೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿರುವ 62 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇನಿದೆ?
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಕಿಯೋಮಾಸಾ ಎಂಬ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿದೆ. ಅದರ ಭಂಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪಟ ಮನುಷ್ಯರಂತೆಯೇ ಇದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಗಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಗಹನವಾದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಲೆ ಕೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ದೂರದ ಕಡೆಗೆ ಶೂನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು, 'ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ಯಾಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ? ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ? ಎಂದು ಈ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಹೋಲಿಕೆ:
ಗೊರಿಲ್ಲಾದ ಈ ಭಂಗಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಿಲ್ಪಿ ಆಗಸ್ಟೆ ರೋಡಿನ್ ಅವರ 'ದ ಥಿಂಕರ್' (The Thinker) ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಆವೃತ್ತಿಯ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೃಗಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೊದಲು ಕಿಯೋಮಾಸಾ ಮತ್ತು ಅದರ ಹೆಣ್ಣು ಸಂಗಾತಿಯ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತು ಚಿಂತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ತಮಾಷೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು:
ಈ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಲೈಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಹರಿದುಬರುತ್ತಿವೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ, 'ಇದು ಪ್ರತಿ ಗಂಡನ ಕಥೆ! ಜಗಳವಾದ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಯಾರದ್ದೇ ಇರಲಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಅನಿವಾರ್ಯ' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, 'ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಭಾವನೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಅವು ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಗೊರಿಲ್ಲಾಗಳ ಸಾಮ್ಯತೆ:
ಗೊರಿಲ್ಲಾಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಎಂಬುದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಮಾತು. ಇವುಗಳ ಡಿಎನ್ಎ (DNA) ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಶೇ. 98 ರಷ್ಟು ಹೋಲಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಿಯೋಮಾಸಾನ ಈ ವರ್ತನೆಯು ಗೊರಿಲ್ಲಾಗಳ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪ್ರೀತಿ, ದುಃಖ, ಅಸೂಯೆ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲದಂತಹ ಸಂಕೀರ್ಣ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಲ್ಲವು.
ಗೊರಿಲ್ಲಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
ಗೊರಿಲ್ಲಾಗಳು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಗಳಾಗಿವೆ (Primates). ಇವು ಮೂಲತಃ ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯ ಗಂಡು ಗೊರಿಲ್ಲಾಗಳನ್ನು 'ಸಿಲ್ವರ್ಬ್ಯಾಕ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಣ್ಣದ ಕೂದಲಿನ ಪಟ್ಟಿಯಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ಅತೀವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದ ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಕಿಯೋಮಾಸಾನ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
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