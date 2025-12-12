UAE Increases Penalties for Minor Sexual Assault: 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಮತ್ತು 1 ಲಕ್ಷ ದಿರ್ಹಂಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದುಬೈ: ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಮತ್ತು 1 ಲಕ್ಷ ದಿರ್ಹಂಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿನ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಯುಎಇ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ:
ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಯುಎಇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಸಮ್ಮತಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಆಗಲಿ, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಮತ್ತು 1 ಲಕ್ಷ ದಿರ್ಹಂಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು. 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಪರಸ್ಪರ ಸಮ್ಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಬಾಲಾಪರಾಧ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ, ಆಮಿಷ ಅಥವಾ ಒತ್ತಾಯದಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 2 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಸಂತ್ರಸ್ತರು 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅಪರಾಧಿಗಳ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ, ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಪರಾಧಿಯಿಂದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನಡವಳಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಣ್ಗಾವಲು, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕಿರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.