ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿ ಫ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗೌರವ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರಿ ವಿವಾದವೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.27) ವಂತಾರ ಚೇರ್ಮೆನ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯ ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗೌರವ ನೀಡಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನೀಡಿದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗೌರವ ವಿವಾದಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗೌರವವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಂಬಾನಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯಾವುದೇ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದೆ.
ಪ್ರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ಕೊಡುಗೆ
ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗೌರವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಂತಾರಾ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೈವಿಕ ವೈವಿದ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಂತಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಕೂಡುಗೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಸಿರು ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಹಸಿರೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿಯ ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಗೌರವ ಹುದ್ದೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಯಲ್ಲ, ಕೊಡುಗೆ ಮುಖ್ಯ
ಕ್ಯಾಸಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗೌರವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಪರಗಿಣಿಸಿ ನೀಡುವ ಗೌರವವಲ್ಲ. ಇದು ಆಯ್ದೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಕೊಡುಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ. ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿನ ಕೊಡುಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಹಾಹೂ ಅಂಬಾನಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಪಡೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗೌರವ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರಿ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಹೊಗಳಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ದುಡ್ಡು ನೀಡಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗೌರವ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು.