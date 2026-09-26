40 ಸಾವಿರ ಇಲಿ, 1 ಲೀಟರ್ಗೆ 18 ಲಕ್ಷ ರೂ; ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ಹಾಲಿನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು?
ಹಸು, ಮೇಕೆ ಹಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲಿಗಳಿಂದಲೂ ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲಿ ಹಾಲು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಲಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆವೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ಹಾಲು
ಹಸು, ಮೇಕೆ, ಸೋಯಾ ಹಾಲು ಅಂತ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ಹಾಲು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲಿ ಹಾಲು! ಹೌದು, ಇಲಿಯಿಂದ ಹಾಲು ಕರೆಯೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ.
40,000 ಇಲಿಗಳಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ 1 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು
30 ನಿಮಿಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಹಾಲು ಸಿಗುತ್ತೆ. 1 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 40,000 ಇಲಿಗಳು ಬೇಕು. ಇದರ ಬೆಲೆ 23,000 ಯುರೋಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 18 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ.
ಇಲಿ ಹಾಲು
ಸಂಶೋಧಕರು ಇಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಮಲೇರಿಯಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನ ಬದಲು ಇಲಿ ಹಾಲನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಲಿಯ ಡಿಎನ್ಎ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಗದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಸಾವಿರಾರು ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಾವಿರಾರು ಇಲಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ.
ಇಲಿ ಹಾಲು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಬಾರಿ?
ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ಸಾವಿರಾರು ಇಲಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಹಾಲಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಕೊಡುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಒಂದು ಹಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10,000 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಅದರ ತೂಕಕ್ಕಿಂತ 7 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಮೇಕೆಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತೂಕಕ್ಕಿಂತ 12 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಇಲಿ ಹಾಲಿನ ಉಪಯೋಗ ಏನು?
ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ತಿಮಿಂಗಿಲವೇ ನಂಬರ್ ಒನ್. ಇದು ದಿನಕ್ಕೆ 600 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಮರಿ ತಿಮಿಂಗಿಲ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಲೇರಿಯಾ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಇಲಿ ಹಾಲನ್ನು ತಳೀಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿಯೇ ಇಲಿ ಹಾಲು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
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