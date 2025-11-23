Mossad Warns of Expanding Hamas Network ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಡಿಎಸ್ಎನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೈಬಂದೂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ.
ಲಂಡನ್ (ನ.23) : ಯುರೋಪಿನಾದ್ಯಂತ ಹಮಾಸ್ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಜಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಸೆಲ್ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೊಸಾದ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಭದ್ರತಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು, ಶಂಕಿತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಯೋಜಿತ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೊಸಾದ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್-ಯಹೂದಿ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಪಿತೂರಿಗಳನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಲು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪಾಲುದಾರರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹಲವಾರು ಶಂಕಿತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಯೆನ್ನಾದಲ್ಲಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಸುಳಿವು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದರು. ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಡಿಎಸ್ಎನ್ ಭದ್ರತಾ ಸೇವೆಯು ಬಂದೂಕು ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗ್ರಹವು ಹಮಾಸ್ ನಾಯಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಯೀಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಯೀಮ್, ಹಮಾಸ್ನ ರಾಜಕೀಯ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಾಸೆಮ್ ನಯೀಮ್ನ ಮಗ ಮತ್ತು ಗಾಜಾದ ಹಿರಿಯ ಹಮಾಸ್ ನಾಯಕ ಖಲೀಲ್ ಅಲ್-ಹಯ್ಯಾನ ಆಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಹಮಾಸ್ ನಾಯಕತ್ವವು ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೊಸಾದ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಲ್ಲಿ ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಘಟನೆಯ ನಾಯಕತ್ವದ ಪಾತ್ರವು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ ಎಂದು ಮೊಸಾದ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಯೀಮ್ ಮತ್ತು ಅವನ ತಂದೆಯ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಏಜೆನ್ಸಿ ಗಮನಸೆಳೆದಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಹಮಾಸ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಟರ್ಕಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೂ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬುರ್ಹಾನ್ ಅಲ್-ಖಾತಿಬ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೊಸಾದ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಗುಪ್ತಚರ ಸೇವೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೇರ ಭದ್ರತಾ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿವೆ. ಹಮಾಸ್ಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅಥವಾ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹರಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಶಂಕಿತ ದತ್ತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಜರ್ಮನಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮೊಸಾದ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ರಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಗಳು ಬಳಸುವ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್ ವಿದೇಶಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೊಸಾದ್ ಒತ್ತಿಹೇಳಿದೆ.