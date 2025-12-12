New Jeffrey Epstein Photos Show: ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ, ಯಾರು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಿ ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫೈಲ್ನಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಫೋಟೋಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಸಲಹೆಗಾರ ಸ್ಟೀವ್ ಬ್ಯಾನನ್, ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್, ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ರಾನ್ಸನ್, ನಟ ವುಡಿ ಅಲೆನ್ ಮುಂತಾದವರ ಫೋಟೋಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ.
ಹೌಸ್ ಓವರ್ಸೈಟ್ ಸಮಿತಿಯ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳು 19 ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಹೊರಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ, ಯಾರು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಓವರ್ಸೈಟ್ ಸಮಿತಿಯ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸದಸ್ಯರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಎರಡು ಫೋಟೋಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಇರುವ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಜೊತೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
ಹೊಸದಾಗಿ 19 ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ
ಕುಖ್ಯಾತ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಿ ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಜೊತೆ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇದ್ದವು. ಆದರೆ, ತಾನು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗುವ ಮೊದಲೇ ತಾವು ದೂರವಾಗಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಫೋಟೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುವ ಮಸೂದೆಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಎಂಬ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯ ಬಗ್ಗೆ 2005 ರಲ್ಲಿ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯರ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವು. ನಂತರ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳೂ ನಡೆದವು. 2006 ರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. 2009 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೂ, 2019 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾದ. 2021 ರಲ್ಲಿ ಸಹಚರ ಗಿಸ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾದಳು.
ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿದವರಲ್ಲಿ ವರ್ಜೀನಿಯಾ ಜುಫ್ರೆ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, 2019 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 2019 ರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ನ ಗೆಳತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 20 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿತ್ತು.