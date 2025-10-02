ಗಾಜಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಜನರು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಅಥವಾ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಗಾಜಾ: ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸೇನೆಯು ನೆಟ್ಜಾರಿಮ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಗಾಜಾವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಗಾಜಾ ನಗರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುತ್ತುವರಿದಿರುವುದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಜಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಜನರು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಅಥವಾ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಗಾಜಾದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
ಗಾಜಾ ಜನರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಗಡುವು
ನೆಟ್ಜಾರಿಮ್ ಕಾರಿಡಾರ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಗಾಜಾದ ಜನರಿಗೆ ನಗರವನ್ನು ತೊರೆಯಲು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಮಾನವೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳ ನಡುವೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಈ ಬಲವಾದ ನಡೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳಿಗೆ ಹಮಾಸ್ ಇನ್ನೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ.
ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ದುಃಖಕರ ಅಂತ್ಯ: ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಹಮಾಸ್ಗೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವಿದೆ. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ, ಅಂತ್ಯವು ದುಃಖಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕದ ಯೋಜನೆಯು ಶಾಂತಿಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರಬ್-ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್-ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾದರೆ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಬ್ಬರ ಪಾತ್ರವೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಮಾಸ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಹೊರನಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳಾಗಿವೆ.
ಹಮಾಸ್ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕತಾರ್ ಹೇಳಿದೆ. ಹಮಾಸ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಮಾಸ್ ವಿರೋಧಿಸಿದರೂ, ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬರಲಿದೆ. ಟೋನಿ ಬ್ಲೇರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಜಾದ ಜನರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತವಾದಾಗ, ಸೌದಿ, ಯುಎಇ, ಕತಾರ್, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದವು. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬೆಂಬಲವೂ ಇದೆ.