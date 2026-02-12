ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ವೈಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಪರಮಾಣು ಒಪ್ಪಂದ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಭದ್ರತಾ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ನಡುವಿನ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಪರಮಾಣು ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಭದ್ರತಾ ವಿಚಾರಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದವು. ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಾನು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ನೆತನ್ಯಾಹುಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ನಿಲುವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಪ್ಪಂದ ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಾನು ನೆತನ್ಯಾಹುಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ನಂತರ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದರೆ, ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಭದ್ರತಾ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನೆತನ್ಯಾಹು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಇರಾನ್ನ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಆ ಭಾಗದ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂಬ ತಮ್ಮ ನಿಲುವಿಗೆ ನೆತನ್ಯಾಹು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಗಾಝಾದಲ್ಲಿನ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಟ್ರಂಪ್ ನೇತೃತ್ವದ 'ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್' ಎಂಬ ಶಾಂತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳೂ ಇವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ವಾಯುದಾಳಿಯ ನಂತರ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಒಮಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಈ ಭೇಟಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೂದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್, ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ಮೌಸವಿ ಮತ್ತು ಐಆರ್ಜಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಕಮಾಂಡರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೂದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ, ಪರಮಾಣು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತರಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಇರಾನ್ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಕ್ಷಿಪಣಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಆರನೇ ಅಮೆರಿಕ ಭೇಟಿ
ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಆರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾದ ನಾಯಕ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರೇ. ಇರಾನ್ನಿಂದ ಎದುರಾಗಿರುವ ಬೆದರಿಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬುದು ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ವಾದವಾಗಿದೆ. ಪರಮಾಣು ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕವು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೇನಾ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆಯನ್ನು ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. 'ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ನೌಕಾಪಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು' ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಬಯಸುವುದಾಗಿಯೂ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಹಾರ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ವಿಷಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಗಾಝಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಹಮಾಸ್ ನಡುವಿನ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಮುಂದಿನ ಹಂತವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಕೂಡ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.