ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ತೀವ್ರ ಇಂಧನ, ಆರ್ಥಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಮಿತವ್ಯಯದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ರಾಜಧಾನಿ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

  • ತನ್ನ ಬಹುತೇಕ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಿ ದೇಶ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
  • ಆದರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಗತ್ಯ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯಾಗದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಮಸ್ಯೆ
  • ಮೊದಲೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಕ್‌ಗೆ ತೈಲದ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೊಂದರೆ
  • ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಹಲವು ಮಿತವ್ಯಯದ ಕ್ರಮ ಘೋಷಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ
  • ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ರಾಜಧಾನಿ ಸೇರಿ ಹಲವೆಡೆ ರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬಂದ್‌ಗೆ ಸೂಚನೆ

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ (ಜೂ.2): ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ(Middle east conflict)ದ ಬಳಿಕ ತೀವ್ರ ಇಂಧನ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ(Pakistan), ಇದೀಗ ರಾಜಧಾನಿ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌(Islamabad) ಸೇರಿ ಹಲವು ಕಡೆ ಶಾಪಿಂಗ್‌ ಮಾಲ್‌, ಮತ್ತಿತರ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್‌ ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ asianet suvarna news ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿgooglePreferred

ಈ ಮೊದಲು ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್‌ ಕದನ(US-Iran war) ತೀವ್ರಗೊಂಡಾಗ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಕ್‌ ಜಾರಿ ಮಾಡಿತ್ತಾದರೂ ನಂತರ ಬಕ್ರೀದ್ ವೇಳೆ ಕೈಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಪುನಃ ಅದೇ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಏನು ಕ್ರಮ?:

ಅದರಂತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳು, ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳು, ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು 8 ಗಂಟೆಗೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇಕರಿಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳು, ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಆಹಾರದ ಮಳಿಗೆಗಳು 10 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ತೆರೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮದುವೆ ಸಭಾಂಗಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳಾದ ಮೆಡಿಕಲ್‌, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಪಂಪ್‌ಗಳು, ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಈ ನಿರ್ದೇಶನದಿಂದ ವಿನಾಯ್ತಿ ಇರಲಿದೆ.

Related Articles

Related image1
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ: ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ 8,000 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೈನಿಕರು!
Related image2
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಶೇ.50 ಹೆಚ್ಚಳ: ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹458, ಡೀಸೆಲ್‌ ₹520ಗೆ ಏರಿಕೆ!

ಈ ಕ್ರಮ ಏಕೆ?:

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌, ಡೀಸೆಲ್‌ ದರ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಾಕ್‌ ಸರ್ಕಾರ ಕಂಗಾಲಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ವೆಚ್ಚ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತದಂಥ ಮಾರ್ಗಗಳತ್ತ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.