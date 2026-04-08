ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ 14 ತಿಂಗಳು ಕೋಮಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ನೀಲಂ ಶಿಂಧೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮೆರೆದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಲವರಿಗೆ ಹೊಸ ಬದುಕು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ: ವಿದೇಶದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಆ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ, ವಿಧಿಯಾಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 14 ತಿಂಗಳಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಅರೆಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ (ಕೋಮಾ) ಮಲಗಿದ್ದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೂಲದ ನೀಲಂ ತಾನಾಜಿ ಶಿಂಧೆ (35) ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಇತರರಿಗೆ ಬದುಕು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನೀಲಂ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಮತ್ತು ಕರಾಳ ದಿನಗಳು:
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸತಾರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಡ್ಗಾಂವ್ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ನೀಲಂ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ರಂದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಸ್ಯಾಕ್ರಮೆಂಟೋದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿದ್ದರು. ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ವಾಹನವೊಂದು ನೀಲಂ ಅವರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿತ್ತು (Hit and Run). ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ತಲೆ, ಕೈ, ಕಾಲು ಮತ್ತು ಎದೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 14 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಕೋಮಾದಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಕಷ್ಟ:
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ (ICU) ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನೀಲಂ ಅವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೇಳೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಉಂಟಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸಿತ್ತು. ವೈದ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟರೂ, ನೀಲಂ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು ಅವರನ್ನು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ನಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು.
ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎದುರಾದ ಬರಸಿಡಿಲು:
ನೀಲಂ ಅವರ ಅಪಘಾತದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದ ಅವರ ತಾಯಿ ತೀವ್ರ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇತ್ತ ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅತೀವ ಹಂಬಲದಲ್ಲಿದ್ದ ತಂದೆ ಆನಂದ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಂಬೈನ ಯುಎಸ್ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ವೀಸಾ ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ವೀಸಾ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗಳಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಆನಂದ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ - ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ:
ನೀಲಂ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಅವರ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹಲವು ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 8 ರಂದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿಯೇ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.