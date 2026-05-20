ಶವಾಗಾರದಿಂದ ಮರಳಿ ಬಂದ ಯುವಕ: ಇದು ಪವಾಡವೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ?
ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 'ಪಾರ್ಟಿ' ಮತ್ತು 'ಮೋಜು-ಮಸ್ತಿ' ಎಂಬುದು ಯುವಜನತೆಯ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು, ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಕುಡಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುವುದು ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಯ ದಾರಿ. ಆದರೆ, ಈ ಮೋಜು ಮಿತಿಮೀರಿದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪೋಲೆಂಡ್ನ ಕಮಿಯೆನ್ನಾ ಗೋರಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದ ವಿಚಿತ್ರ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಮಾನ.
ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ:
25 ವರ್ಷದ ಕಮಿಲ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಈ 'ಅತಿಯಾದ ಹವ್ಯಾಸ' ಆತನನ್ನು ಸಾವಿನ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿತ್ತು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಕಮಿಲ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು, ಆತನಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು 'ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವು' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಅಶಿಸ್ತು ಹೇಗೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಜೀವವನ್ನೇ ಬಲಿಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಶವಾಗಾರದ ಆ ಭಯಾನಕ ಕ್ಷಣಗಳು:
ಕಮಿಲ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಾಗಾರದ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ (ಫ್ರೀಜರ್) ಒಳಗೆ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿನ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಫ್ರೀಜರ್ನ ಒಳಗಿನಿಂದ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಬರತೊಡಗಿದವು. ಯಾವುದೋ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಇರಬಹುದೆಂದು ಮೊದಲು ಭಯಬಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗ ಕಂಡ ದೃಶ್ಯ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನೇ ನಂಬದಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ 'ಸತ್ತಿದ್ದ' ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡುಗುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದ! ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಂತಹ ಚಳಿಯಲ್ಲೂ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಬಂದಿತ್ತು.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:
ಜೀವನಶೈಲಿಯ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪ. ಅತಿಯಾದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಂತೆ ಭಾಸವಾಗಬಹುದು (Suspended Animation). ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲೂ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಪತ್ತೆಯಾಗದಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿಬಿಡುವ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು 'ಸಾವಿನ ಸುಳ್ಳು ಸಂಕೇತ' ಎನ್ನಬಹುದು.
ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂತ್ಯ:
ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಶ್ಚರ್ಯ ತರುವ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ ಕಮಿಲ್ನ ಮುಂದಿನ ನಡೆ. ಶವಾಗಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ, ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಮರಳಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆತ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ನೇರವಾಗಿ ಅದೇ ಪಬ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಮತ್ತೆ ಕುಡಿಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ! ಇದು ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹಠಮಾರಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಸನದ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾರಾಂಶ:
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಮಿತಿ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕಮಿಲ್ ಅದೃಷ್ಟವಂತನಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬಂದ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಹ ನೀಡುವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುವುದು ಜೀವನವನ್ನೇ ಶವಾಗಾರದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ.