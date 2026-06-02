ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಇಡೀ ದೇಶದ ವರ್ಚಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಜಪಾನ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸ್ಥಳೀಯ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ (ಸುವೆನೀರ್) ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸಹ-ಪ್ರವಾಸಿಗರಾಗಿದ್ದ ಮುತ್ತುಕೃಷ್ಣನ್ ದಂಡಪಾಣಿ ಅವರು ಈ ಕಹಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ದಂಡಪಾಣಿ ಅವರ ವಿವರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಜಪಾನ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರವಾಸದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ವಿವಿಧ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ವಿಷಯ ಸಹ-ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸುವೆನೀರ್ (ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ) ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಣ ನೀಡದೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಾಗ ಮಾಲೀಕರ ಕೈಗೆ ರೆಡ್-ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಆಕೆ ತಪ್ಪು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಂಗಡಿಯವನಿಗೆ ಹಣ ನೀಡುವ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಆದರೆ, ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಆಕೆಯ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಪಾನ್ ದೇಶವು "ಉನ್ನತ ನಂಬಿಕೆಯ ಸಮಾಜ" (High-trust society) ಆಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಅಪಾರವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳ್ಳತನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ನಂತರ ಕೇವಲ ಹಣ ನೀಡಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯ ನಡವಳಿಕೆ ತಮಗೆ ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲೂ ಲಂಚದ ಆಫರ್
ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ದರ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕರೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಟೂರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆಕೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಣದ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಜಪಾನಿ ಪೊಲೀಸರು ಇದಕ್ಕೆ ಮಣಿಯದೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕಳ್ಳತನದ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಟುವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ, ಆಕೆ ಭಾರತೀಯಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ವಿಶೇಷ ಗೌರವದಿಂದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಕಠಿಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಂಡಪಾಣಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರು ತೀವ್ರ ಮುಜುಗರ ಹಾಗೂ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನೂ ತನ್ನ ದೇಶದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇಂತಹ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ನಡವಳಿಕೆಯು ಇಡೀ ದೇಶದ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೆ ಮಸಿ ಬಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರವಾಸಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಇರುವ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣ?
ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಳ್ಳತನವನ್ನೂ (Shoplifting) ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ (Penal Code) ಪ್ರಕಾರ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿದೇಶಿಯರು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರ ವೀಸಾವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ದೇಶದಿಂದ ಗಡೀಪಾರು (Deport) ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆಂದೂ ಜಪಾನ್ಗೆ ಬರದಂತೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗುತ್ತದೆ.