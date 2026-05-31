Financial management tips: ಇಂದಿನ ದುಬಾರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳವಿದ್ದರೂ ಸಾಲದು ಎಂಬುವವರ ಮಧ್ಯೆ, ದೆಹಲಿಯ ಈ ಯುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಿತವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 90 ಸಾವಿರ ರೂ.ಸಂಪಾದಿಸಿದರೂ, ಕೇವಲ 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸಂಸಾರ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿಯಂತಹ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 25,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 28 ವರ್ಷದ ಸಹಾಯಕ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ (ASO) ಕೃತಿಕಾ ಎಂಬುವವರು ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 90,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಕೇವಲ 25,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ, ದಿನಸಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಖರ್ಚುಗಳ ವಿವರವಾದ ಬಜೆಟ್ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ @tweetikaa ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೃತಿಕಾ ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2022ರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಸಿಜಿಎಲ್ (SSC CGL) ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದವರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯೊಂದಿಗೆ (Flatmate) 2BHK ಫ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಮನೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ವಿ ಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ
ದೆಹಲಿಯಂತಹ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಫ್ಲಾಟ್ ಪಡೆಯುವುದು ದುಬಾರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರು ಫ್ಲಾಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇವರ ಪಾಲು ಸುಮಾರು 11,500 ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಅವರು ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸದವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಕೃತಿಕಾ ನೀಡುವ ಪಾಲು ಕೇವಲ 2,500 ರೂಪಾಯಿ. ಹೊರಗಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮನೆ ಊಟವೇ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಮಿತವ್ಯಯಕಾರಿ ಎಂಬುದು ಇವರ ವಾದ.
ದಿನಸಿ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ
ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಜೆಪ್ಟೋ ಅಥವಾ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ನಂತಹ ಆಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4-5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಾರಿಗೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇಂದಿನ ಕ್ಯಾಬ್ ಅಥವಾ ಆಟೋಗಳ ದುಬಾರಿ ದರದ ಬದಲಿಗೆ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಸ್ಕೂಟಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಮಾಸಿಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಚ್ಚ ಕೇವಲ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ.
ಮನೋರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್
ಒಟಿಟಿ (OTT) ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಅವರು ಹಣ ವ್ಯಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಿನ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯೂಟಿ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ಗಾಗಿ 3-4 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
"ನಾನು ಮನೆಯ ಅಡುಗೆಯನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಶಿಸ್ತಿನ ಹುಡುಗಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳು ಕಡಿಮೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಹಣ ಉಳಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಬಳಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾರುತ್ತದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕೆಲವರು ಅವರ ಹಣಕಾಸು ಶಿಸ್ತನ್ನು ನೋಡಿ "ಬ್ಯೂಟಿ ವಿತ್ ಬ್ರೈನ್" ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು "ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಂಜೂಸ್ ಇರಬಹುದು?" ಎಂದು ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು "ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಂಬಳವೇ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕ ವೇತನವಿದ್ದರೂ ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲದೆ ಮಿತವ್ಯಯದ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಕೃತಿಕಾ ಅವರ ಐಡಿಯಾ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.