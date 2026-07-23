ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ನೊರೀನ್ ನಿಯಾಜಿ, ಭಾರತದ 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸೇನೆಯ ಸೋಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್: ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕತೆ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸಿದ 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್' ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹಾಗೂ ಪಿಟಿಐ (PTI) ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ನೊರೀನ್ ನಿಯಾಜಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮದೇ ದೇಶದ ಸೇನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಅವರು, ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತನಗಾದ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನೆಯು ದೇಶದ ಜನತೆಯ ಮುಂದೆ ಸುಳ್ಳು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೆಣೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನೊರೀನ್ ನಿಯಾಜಿ ನೀಡಿರುವ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ.
"ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಒಬ್ಬ ಸೂಪರ್ ಪವರ್"
ತಮ್ಮ ಕಟು ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿರುವ ನಿಯಾಜಿ, ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಜಾಗತಿಕ "ಸೂಪರ್ ಪವರ್" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಬಯಸಿದ್ದರೆ, ಆಗಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಟ್ಟಹಾಕಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ನಡುವಿನ 'ಮೌನ ತಿಳುವಳಿಕೆ'ಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸದೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಿತು" ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಫೋಟಕ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ಜನರಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವವು ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೂ, ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೂ ತೀವ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕ್ ಸೇನೆಯು ತನ್ನ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಸುಳ್ಳು "ವಿಜಯದ ಕಥನ"ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆ ರಹಸ್ಯ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ
ನೊರೀನ್ ನಿಯಾಜಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದರೂ, ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಮ್ಮತಿ: ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಭೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಸಮ್ಮತಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ನೇತೃತ್ವದ 'ಅಬ್ರಹಾಂ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ' (Abraham Accords) ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಿಯಾಜಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನು ದೇಶವೆಂದು ಒಪ್ಪದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಗೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಾಯಕತ್ವವು ಜಿಹಾದಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ 'ಮಾರ್ಕಾ-ಎ-ಹಕ್' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಮುಖಭಂಗದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಹೆದರಿದ ಪಾಕ್ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು ಎಂದು ನಿಯಾಜಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಬ್ರಹಾಂ ಒಪ್ಪಂದ ಎಂದರೇನು?
ಇದು 2020 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಸರಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇ, ಬಹ್ರೇನ್, ಸುಡಾನ್ ಹಾಗೂ ಮೊರಾಕೊ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಇಂದಿಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.
ಮಿಲಿಟರಿ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಮನ್ಸ್
ನೊರೀನ್ ನಿಯಾಜಿ ಅವರ ಈ ಸ್ಫೋಟಕ ಸಂದರ್ಶನ ಹೊರಬಿದ್ದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಆಡಳಿತವು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಮಿಲಿಟರಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು (NCIA) ನಿಯಾಜಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಅಧಿಕೃತ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.
"ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೆಣಕುವ ಹಾಗೂ ನಕಲಿ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೀವು ಸುಳ್ಳು, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಖಂಡನೆ
ಇತ್ತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಪಿಎಂಎಲ್-ಎನ್ (PML-N) ಸರ್ಕಾರದ ನಾಯಕರು ನೊರೀನ್ ನಿಯಾಜಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಇಡೀ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.