ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ 11,400 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಾಲ ನೀಡಲು ಐಎಂಎಫ್ ಸಮ್ಮತಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಸ್ಥಿರತೆಗೆ 9,500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ 1,900 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೆರವು ದೇಶದ ದೈನಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಸರೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್: ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಟದಿಂದ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ 11,400 ಕೋಟಿ ರು. ಸಾಲ ನೀಡುವ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ( ಐಎಂಎಫ್) ಸಮ್ಮತಿಸಿದೆ. ಇವಾ ಪೆಟ್ರೋವಾ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ಐಎಂಎಫ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜತೆಗಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 9500 ಕೋಟಿ ರು. ಐಎಂಎಫ್ನ ಸಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೆ ಉಳಿದ 1900 ಕೋಟಿ ರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹವಾಮಾನ, ದೀರ್ಘಕಾಲ, ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಐಎಂಎಫ್ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಲ ನೀಡಿತ್ತು.
ಐಎಂಎಫ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇವಾ ಪೆಟ್ರೋವಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸುದೀರ್ಘ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಈ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
₹11,400 ಕೋಟಿ ಸಾಲದ ವಿಭಾಗೀಯ ಹಂಚಿಕೆ ವಿವರ
ಐಎಂಎಫ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಈ ಒಟ್ಟು ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
₹9,500 ಕೋಟಿ (ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು): ಈ ಮೊತ್ತವು ಐಎಂಎಫ್ನ ಮುಖ್ಯ ಸಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ (Standard Loan Program) ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಆರ್ಥಿಕ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ತರಲು ಹಾಗೂ ಪಾವತಿ ಬಾಕಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಳಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
₹1,900 ಕೋಟಿ (ಹವಾಮಾನ ರಕ್ಷಣೆ ನೆರವು): ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಸಾಲದ ಸುಳಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಐಎಂಎಫ್ ಆಸರೆ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಂಧನ ಕೊರತೆ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ನರಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಐಎಂಎಫ್ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ದಿವಾಳಿಯಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದಿದ್ದರೂ, ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇಶದ ದೈನಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆಸರೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.