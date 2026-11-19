Pew Research report 2035: 2035ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಪ್ಯೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ (Pew Research Center) ತನ್ನ ಹೊಸ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮವಾಗಿರುವ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ, ಇಸ್ಲಾಂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಧರ್ಮವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರDemography)ದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿರುವ ಪ್ಯೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ (Pew Research Center) ತನ್ನ ಹೊಸ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಅಂದಾಜನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, 2035ರ ವೇಳೆಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಧರ್ಮವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದ್ದು, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ಯೂ, ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ ಎರಡೂ ಧರ್ಮಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇಸ್ಲಾಂ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೇಗ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಫಲವತ್ತತೆ ದರವೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ
ಪ್ಯೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಹಿರಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಕಾನ್ರಾಡ್ ಹ್ಯಾಕೆಟ್ (Conrad Hackett) ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಫಲವತ್ತತೆ ದರ (Fertility Rate). ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮತಾಂತರ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುತು ಬದಲಾವಣೆಯಂತಹ ಇತರ ಅಂಶಗಳು ಫಲವತ್ತತೆ ದರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2020ರಿಂದ 2025ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರ ಸರಾಸರಿ ಫಲವತ್ತತೆ ದರ ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಗೆ 3.1 ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ದರ 2.5 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುಂಪುಗಳ ಮಹಿಳೆಯರ ಸರಾಸರಿ ದರ 1.6 ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ 2.1ರ ಬದಲಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ (Replacement Level) ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು 2.1ರ ಬದಲಿ ಮಟ್ಟ (Replacement Level)?
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗದೆ ಅಥವಾ ಕುಸಿಯದೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ, ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸರಾಸರಿ 2.1 ಮಕ್ಕಳ ಫಲವತ್ತತೆ ದರ ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
2035 ಮತ್ತು 2070ರ ಅಂದಾಜೇನು?
ಪ್ಯೂ ವರದಿಯಂತೆ, 2020ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 2.27 ಬಿಲಿಯನ್ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಂಖ್ಯೆ 2.02 ಬಿಲಿಯನ್ ಇತ್ತು. ಹೊಸ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, 2035ರ ವೇಳೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 2.57 ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 2.52 ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ತಲುಪುವ ಸಂಭವವಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ, 2070ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಂಖ್ಯೆ 3.6 ಬಿಲಿಯನ್ ದಾಟಬಹುದು ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಬಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 2020ರಿಂದ 2070ರ ನಡುವೆ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಈ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನ ರಚನೆ, ಫಲವತ್ತತೆ ದರ, ಮತಾಂತರ ಮತ್ತು ವಲಸೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಣ
ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯು ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 62ರಷ್ಟಿರುವ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಪಾಲು, 2065ರ ವೇಳೆಗೆ ಶೇ. 50ಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಕುಸಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ಯೂ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ (Numbers at a Glance)
ವರ್ಷ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ (ಅಂದಾಜು) ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ (ಅಂದಾಜು)
2020 2.27 ಬಿಲಿಯನ್ 2.02 ಬಿಲಿಯನ್
2035 2.52 ಬಿಲಿಯನ್ 2.57 ಬಿಲಿಯನ್
2070 3 ಬಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ 3.6 ಬಿಲಿಯನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು