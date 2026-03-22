ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸೀಂ ಮುನೀರ್, ಇರಾನ್ ಪರ ಒಲವು ಹೊಂದಿರುವ ಶಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ 'ಇರಾನ್ಗೆ ಹೋಗಿ' ಎಂದು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಕೆರಳಿರುವ ಶಿಯಾ ಸಮುದಾಯ, ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ (ಮಾ.22): ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಶಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ. 'ನಿಮಗೆ ಇರಾನ್ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಲವಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೇ ಹೋಗಿ ನೆಲೆಸಿ' ಎಂದು ಪಾಕ್ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸೀಂ ಮುನೀರ್ ನೇರವಾಗಿಯೇ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ
ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಶಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕೀಳಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. 'ನೀವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಇರಾನ್ ಪರವಾಗಿಯೇ ಒಲವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ' ಎಂದು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಶಿಯಾಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಶಿಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಸೀಂ ಮುನೀರ್ ಕೆರಳಿದ್ದು, 'ನಿಮಗೆ ಇರಾನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿರಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗೇ ಹೋಗಿ ನೆಲೆಸಿ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಪಾಕ್ ಸೇನೆಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಈ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಶಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವುದಾಗಿ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಟ್ಟು 24 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುನ್ನಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿದ್ದು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಶಿಯಾಗಳು ಸದಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ.
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯದ ನಂಟು
ಸದ್ಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರವು ಇರಾನ್ ವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕೊಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಶಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇರಾನ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ಸೇನೆಯ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.