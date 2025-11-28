ವಿವಿಧ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿರುವ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್‌ ಖಾನ್‌ (73) ಅವರನ್ನು ಜೈಲಿನೊಳಗೆ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ/ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದೆ.

ಲಾಹೋರ್‌: ವಿವಿಧ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿರುವ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್‌ ಖಾನ್‌ (73) ಅವರನ್ನು ಜೈಲಿನೊಳಗೆ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ/ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದೆ.

ಇಮ್ರಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಖಾನ್‌ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವ ಅದಿಯಾಲಾ ಜೈಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,‘ತೆಹ್ರೀಕ್‌ ಎ ಇನ್ಸಾಫ್‌ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಇಮ್ರಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಕುರಿತ ಎಲ್ಲಾ ವರದಿಗಳು ಸುಳ್ಳು. ಈ ಕುರಿತು ಅವರ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸತತ 6 ವಾರಗಳಿಂದ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಣೆ

ಇಮ್ರಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಭೇಟಿಗೆ ಅವರ ಸೋದರಿಗೆ ಸತತ 6 ವಾರಗಳಿಂದ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಾ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು.

ಈ ನಡುವೆ ಇಮ್ರಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರ ಭೇಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಎಂದು ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಜೈಲಿನ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.