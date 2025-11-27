ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಜಮನೆತನದ ಸೊಸೆ ಮೇಘನ್ ಮಾರ್ಕೆಲ್ ಮೇಲೆ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಉಡುಪನ್ನು ಕದ್ದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಉಡುಪು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಫೋಟೋಶೂಟ್ನದ್ದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.27):ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಜಕುಮಾರ ಹ್ಯಾರಿಯ ಪತ್ನಿ ನಟಿ ಮೇಘನ್ ಮಾರ್ಕೆಲ್ ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಉಡುಪಿನ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಡಚೆಸ್ ಆಫ್ ಸಸೆಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಉಡುಗೆ ಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ವಕ್ತಾರರು ಇಡೀ ವಿವಾದವನ್ನು ಆಧಾರರಹಿತ ಮತ್ತು ಮಾನಹಾನಿಕರ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಆರೋಪ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಮೇಘನ್ ಅವರ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ "ವಿತ್ ಲವ್ - ಮೇಗನ್" ನ ಹೊಸ ಪ್ರೋಮೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪಚ್ಚೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಆಫ್-ದಿ-ಶೋಲ್ಡರ್ ಗೌನ್ ಧರಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಮೇಗನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ, ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಅವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವೆರೈಟಿ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ ಕವರ್ ಶೂಟ್ಗಾಗಿ ಆ ಉಡುಪನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡವು. ಸರಿಸುಮಾರು ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯ ಉಡುಪನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಬದಲು, ಅವರು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಘನ್ ತನ್ನ ಅಪಾರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಫೋಟೋಶೂಟ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತೆ ವನೆಸ್ಸಾ ಗ್ರಿಗೋರಿಯಾಡಿಸ್ ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿವೆ.
ಆರೋಪ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಮೇಘನ್ ವಕ್ತಾರ
ಮೇಘನ್ ಅವರ ವಕ್ತಾರರು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಟ್ಟುಕಥೆ ಎಂದು ಅವರು ಪೀಪಲ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ತಂಡಗಳ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಾನಹಾನಿಕರವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇದರ ನಡುವೆ, ಉದ್ಯಮದ ಆಂತರಿಕ ಮೂಲದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಮೇಘನ್ ಮಾರ್ಕೆಲ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಅಂಶವೆಂದರೆ ರಾಜಮನೆತನದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮರುಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮರುಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲವು ಆನ್ಲೈನ್ ಹರಾಜು ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕುಖ್ಯಾತವಾಗಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ನೀಲಿ ಶಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಕಲಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.