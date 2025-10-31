ನೀವು ಏಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ? ನೀವು ಏಕೆ ನಟರಾಗಬಾರದು?' ಬಹುಶಃ ಅವರು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಟರಾಗಬಹುದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ, ಅವರು ಉತ್ತಮ ನಟ. ಆದರೆ ಹೌದು, ಅವರು ನಟರಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರಲು ಸಹ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾರೆ; ಅವರು ದೃಶ್ಯದ ಟೋನಲಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ಗೆ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು!
'ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್' ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ, ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ರಾಘವ್ ಜುಯಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ವೈರಲ್ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ದೃಶ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಹ ನಟ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ದೃಶ್ಯವು ಮೂಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ
ಇಮ್ರಾನ್ HT City's Stars In The City ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, "ಆ ಸಾಲಿಗೆ ಬಂದರೆ… ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಬರಹಗಾರರು, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಿಲಾಲ್, ಆರ್ಯನ್, ಇಡೀ ತಂಡದ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿವಿಯಾ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು. ಅದು ನನಗಾಗಿ ಬರೆದ ಮೂಲ ದೃಶ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅದು ರಾಘವ್, ಮತ್ತು ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಅವನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು, ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಮಸಿ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಆರ್ಯನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು, ಮತ್ತು ಬಿಲಾಲ್ ನನಗೆ 'ನೀವು ಇಂಟಿಮಸಿ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಾ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ನಾನು, 'ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನು Mr SRK ಅವರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಮತ್ತು ನಂತರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನಾವು ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದೆವು. ಮತ್ತು ಆ ದೃಶ್ಯವು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆ ಇತ್ತು. ರಾಘವ್ ಅಳುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಗೆಗಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲುವಂತೆ ಮಾಡಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅತಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದರು.
ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ದೃಶ್ಯ!
ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಅವರು ಸೇರಿಸಿದ್ದು, "ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ರೀತಿ, ಲಕ್ಷ್ಯ, ಇಡೀ, ಅಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮನ್ನಣೆ. ಮತ್ತು ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ಯಾವುದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ನನಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿತು, ಬಹುಶಃ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಂದ. ಅವರು 'ಇಮ್ರಾನ್, ಇದು ಎಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ನಂಬಲಾಗದು. ಜನರು ಮೂರನೇ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಕೇವಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹುಚ್ಚುತನ!' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೌದು, ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ
ಹಶ್ಮಿ ಅವರು ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು, "ಆರ್ಯನ್ ರೀಟೇಕ್ಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ; ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀಟೇಕ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ನಟಿಸುವಾಗ, ನಾವು ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ನಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ವಯಂ-ಭೋಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ನಗುತ್ತಾರೆ). ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತು ನಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹೌದು, ನನಗೆ ಆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿತು.
ಆರ್ಯನ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಟಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಮೊದಲ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, 'ನೀವು ಏಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ? ನೀವು ಏಕೆ ನಟರಾಗಬಾರದು?' ಬಹುಶಃ ಅವರು someday ನಟರಾಗಬಹುದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ, ಅವರು ಉತ್ತಮ ನಟ. ಆದರೆ ಹೌದು, ಅವರು ನಟರಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರಲು ಸಹ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾರೆ; ಅವರು ದೃಶ್ಯದ ಟೋನಲಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಂಶವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್' ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಮತ್ತು ರಾಘವ್ ಜುಯಾಲ್ ನಡುವಿನ ದೃಶ್ಯವು ಎಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವು ಮೂಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಅನುಮತಿಯ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ
ಅಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಟರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ರಾಘವ್ ಅವರ ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ಅಭಿನಯವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಈ ದೃಶ್ಯವು ಕೇವಲ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಯನ್ ಅವರ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.