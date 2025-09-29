Trump Announces 100% Tariff on Foreign Films ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಹೊರಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ 100% ಸುಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.29): ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ 125 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೇನು ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿಯೇ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾಂತಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಟ್ರೂತ್ ಸೋಷಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ವಿದೇಶಗಳು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು "ಮಗುವಿನಿಂದ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕದಿಯುವುದಕ್ಕೆ" ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದಲೂ ಭಾರೀ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಖತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈಗ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಸಿನಿಮಾಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡವಿತ್ತು.
ಇದರ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, "ದೀರ್ಘಕಾಲದ, ಎಂದಿಗೂ ಮುಗಿಯದ ಸಮಸ್ಯೆ" ಪರಿಹರಿಸಲು, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಹೊರಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ 100% ಸುಂಕವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಅವರ ಗಮನ ಹಾಲಿವುಡ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೂ, ಈ ಘೋಷಣೆಯು ಎಲ್ಲಾ ವಿದೇಶಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿದೆ. 'ಮೇಕ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಗ್ರೇಟ್ ಅಗೇನ್' ಎನ್ನುವ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಗಳು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ವಿದೇಶಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ 30–40% ರಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ, ತೆಲಂಗಾಣದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಲುಗು ಬಿಡುಗಡೆಗಳು ತಮ್ಮ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆಯ 25% ವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದಲೇ ಪಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 700–800 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಅಮೆರಿಕ
ಬಾಹುಬಲಿ 2 ($22 ಮಿಲಿಯನ್), ಕಲ್ಕಿ ($18.5 ಮಿಲಿಯನ್), ಪಠಾಣ್ ($17.49 ಮಿಲಿಯನ್), ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ($15.34 ಮಿಲಿಯನ್), ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪ 2 ($15 ಮಿಲಿಯನ್) ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿತ್ರಗಳು. 100% ಸುಂಕವು ಈ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು, ವಿತರಣಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳು ಯುಎಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಬಹುದು.
ಜಾಗತಿಕ ಗಳಿಕೆಯ ಗಣನೀಯ ಭಾಗವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಗ್ರಹಗಳು ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಹೊಸ ಸುಂಕವು ಆದಾಯದ ಹರಿವುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಬಿಡುಗಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೂ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.