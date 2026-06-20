ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ಗೆ 28 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರು. ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ, 10 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಸ್ವಿಸ್ ಸಂಧಾನ ಸಭೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಜೂ.20): ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ಗೆ ಸುಮಾರು 28 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರು. ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಇರಾನ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ‘ಇರಾನ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ 10 ಸೆಂಟ್ಸ್ (ನಯಾಪೈಸೆ) ಕೂಡ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರುತ್ ಸೋಷಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ‘ಯುದ್ಧವು ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಕುಂದಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್ಗೆ ಈಗ ವಾಯುಪಡೆ, ನೌಕಾಪಡೆ, ವಿರೋಧಿ ವಿಮಾನ ಸಲಕರಣೆ, ರಾಡಾರ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಡೆಮಾಕ್ರಟ್ಗಳು ಇರಾನ್ ಈಗ 4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ? ಜನರು ಎಷ್ಟು ಮೂರ್ಖರಾಗಬಹುದು???’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ನಾವು 60 ದಿನಗಳನ್ನು (ಮುಂದಿನ ಮಾತುಕತೆ ಅವಧಿ) ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, 10 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ! ಇರಾನ್ನ ಕಥೆ ಮುಗಿದಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೋರ್ಮುಜ್ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ, ಸಂಚಾರ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ: ಇರಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಟೆಹ್ರಾನ್ (ಜೂ.20): ಹೋರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ ಶುಕ್ರವಾರ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ, ಜೂನ್ 18 ರಂದು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಎಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಘೈ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲಿನ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ಖಂಡಿಸಿ ಇರಾನ್ ಸೇನೆ ಹೋರ್ಮುಜ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಆಧಾರರಹಿತ’ ಎಂದರು.
ನೋಂದಣಿಗೆ ಸೂಚನೆ?: ಆದರೆ, ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಇರಾನಿನ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಗಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಾಗುವ ಹಡಗುಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಡಗು ಸಂಚಾರ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇರಾನ್-ಅಮೆರಿಕ ಸ್ವಿಸ್ ಸಂಧಾನ ಸಭೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ
ಜೂರಿಚ್ (ಜೂ.20): ಇರಾನ್-ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ರೂಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಸ್ವಿಜರ್ಲೆಂಡ್ನ ಜೂರಿಚ್ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಸಂಧಾನ ಸಭೆ ರದ್ದಾಗಿದೆ, ಪರಮಾಣು ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ರೂಪಿಸಲು 60 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿವೆ. ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಶುಕ್ರವಾರ ಜೂರಿಚ್ಗೆ ಇರಾನ್ ನಿಯೋಗ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ನಿಯೋಗಗಳು ಬರಬೇಕಿತ್ತು.
ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿತ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾಗಳ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಇರಾನ್ ನಿಯೋಗ ಸ್ವಿಸ್ ಭೇಟಿ ಮುಂದೂಡಿತು ಎಂದು ಇರಾನಿ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ವಿಸ್ಗೆ ಹೊರಡಲು ಅಣಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಮುಂದೂಡಿದರು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಭೆಯ ಮುಂದಿನ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಅಣು ಘಟಕ ತಪಾಸಣೆ: ಈ ನಡುವೆ, ತನ್ನ ಅಣು ಘಟಕಗಳ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಇರಾನ್ ಐಎಇಎ (ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಣುಶಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ) ತಜ್ಞರಿಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಪ್ತರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.