ತನ್ನ 'ಆಪರೇಷನ್ ಹೀರೋಫ್ II' ಆರನೇ ದಿನವೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಬಲೂಚ್ ಲಿಬರೇಶನ್ ಆರ್ಮಿ (BLA) ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆಯ (ISPR) ವರದಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರದ ತಂತ್ರ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ. ISPR ತನ್ನದೇ ಸಾವುನೋವು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯ ಸೋಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು BLA ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಬಲೂಚ್ ಲಿಬರೇಶನ್ ಆರ್ಮಿ (BLA) ತನ್ನ 'ಆಪರೇಷನ್ ಹೀರೋಫ್ II' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸತತ ಆರನೇ ದಿನವೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆಯ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಭಾಗ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರದ ತಂತ್ರ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ. ಬಲೂಚ್ ಲಿಬರೇಶನ್ ಆರ್ಮಿಯ ವಕ್ತಾರ ಜೀಯಂದ್ ಬಲೂಚ್, ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ರಂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀಯಂದ್ ಬಲೂಚ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಜೀಯಂದ್ ಬಲೂಚ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, 'ಆಪರೇಷನ್ ಹೀರೋಫ್ II' ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. BLA ಸಂಘಟನೆಯೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವವರೆಗೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಅದರ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ISPR ಸೇರಿದಂತೆ) ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿದ್ದು, ಬಲೂಚ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು BLA ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸೇನಾ ವೈಫಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲದ ವರದಿಗಳು
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ISPR ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಗೊಂದಲಕಾರಿಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತಿವೆ ಎಂದು BLA ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಪಾಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ದಾಳಿಕೋರರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಆರು ದಿನಗಳಿಂದ ಇದೇ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಅವರು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು BLA ಹೇಳಿದೆ.
BLA ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ 'ಸರ್ಮಾಚಾರ್' ಮತ್ತು 'ಫಿದಾಯಿನ್'ಗಳು ಹುತಾತ್ಮರಾಗುವುದನ್ನು ಒಂದು ಗೌರವವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜೀಯಂದ್ ಬಲೂಚ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘಟನೆಯು ತನ್ನ ಮೃತ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು, ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆಯು ತನ್ನ ಸೈನಿಕರ ಸಾವಿನ ಗುರುತನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸದೆ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು BLA ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಬಲವಂತದ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪ
ತಮ್ಮ ಸೇನಾ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು, ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ BLA ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಕೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ISPR ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನರನ್ನು ನಂಬಿಸಲು ಈ ತಂತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಜನರನ್ನು ಕೊಂದು, ಅವರನ್ನು ಹೋರಾಟಗಾರರೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ನಾಪತ್ತೆ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ.
ಬಲೂಚ್ ಜನರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಎಂದ BLA
'ಆಪರೇಷನ್ ಹೀರೋಫ್ II' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಬಲೂಚ್ ಜನರಿಂದ ತಮಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಬೆಂಬಲ, ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು BLA ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಧಿಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಆದರೆ BLA ತನ್ನ ನಿರಂತರ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಮೋಚನಾ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಸಾಕ್ಷ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ್ಯ ಘೋಷಿಸುತ್ತೇವೆ
'ಆಪರೇಷನ್ ಹೀರೋಫ್ II' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಬಲೂಚ್ ಲಿಬರೇಶನ್ ಆರ್ಮಿ ಮಾತ್ರ ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಗುಪ್ತಚರ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪಡೆಗಳ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು BLA ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ಆರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, BLA ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ನಾಶವಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆಸ್ತಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. (ANI)
