US midterm elections: ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ ಜೋರು ಪಡೆದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಿರಂರತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಗರಿಗೆದರಿವೆ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಭಾರತೀಯ-ಅಮೆರಿಕನ್ ಮತದಾರರನ್ನು ತಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವರು ಭಾರತೀಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಿಂದ ದೋಸೆ ತಯಾರಿ
ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಟಲಾರಿಕೊ ಭಾರತೀಯ-ಅಮೆರಿಕನ್ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಲ್ಲಾಸ್ ಸಮೀಪದ ಇರ್ವಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸೂಟ್ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಟಲಾರಿಕೊ, ಬಿಸಿ ಕಾವಲಿಗೆ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಹರಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅದರೊಳಗೆ ಮಸಾಲೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ತುಂಬಿ, ದೋಸೆಯನ್ನು ಮಡಚಿ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಭಾರತೀಯ-ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಮುದಾಯದವರು ಟಲಾರಿಕೊ ಅವರ ಈ ನಡೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ರಾಜ್ಯದ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಭಾರತೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ಜನಾಂಗೀಯ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ವಿಚಾರವೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ದೇವಸ್ಥಾನ, ದೀಪಾವಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ನಾಯಕರು ಭಾಗಿ
ಭಾರತೀಯ-ಅಮೆರಿಕನ್ ಮತದಾರರನ್ನು ತಲುಪಲು ಅಮೆರಿಕದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನೆಕ್ಟಿಕಟ್ ರಾಜ್ಯದ ಗವರ್ನರ್ ನೆಡ್ ಲಾಮಾಂಟ್, ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ದೀಪಾವಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಬರಹೋನಾ ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಓಹಿಯೋದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯ ಗ್ರೆಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಮನ್, ಶಾರನ್ವಿಲ್ನಲ್ಲಿರುವ BAPS ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ 11ನೇ ಪಾಟೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯ ಅಮೆರಿಕದ ಸೆನೆಟರ್ ಕೋರಿ ಬೂಕರ್ ಅಕ್ಷರಧಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ರ್ಯಾಂಡಿ ಫೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಟ್ ಪೆರ್ರಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾದ ಹ್ಯಾರಿಸ್ಬರ್ಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಮಿಚಿಗನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯ ಜಾನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ-ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಮುದಾಯದ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ-ಅಮೆರಿಕನ್ ಮತದಾರರು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಅಮೆರಿಕದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ-ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಮುದಾಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ಟೆಕ್ಸಾಸ್, ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಇಲಿನಾಯ್ಸ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜಿಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಾರ್ಜಿಯಾ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ, ಮಿಚಿಗನ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಕೆರೊಲಿನಾದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿಕಟವಾಗಿರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ-ಅಮೆರಿಕನ್ ಮತದಾರರ ಮತಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಈಗ ಕೇವಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತದಾರರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಲುಪುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ.