ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಕುಖ್ಯಾತ ಡ್ರಗ್ ಲಾರ್ಡ್ ಎಲ್ ಮೆಂಚೋನನ್ನು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿವೆ. ಆತನ ಗೆಳತಿಯೊಬ್ಬಳು ನೀಡಿದ ಸುಳಿವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಗಳು ಆತನನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ, ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದವು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ನೀಡಿದ ಸುಳಿವಿನಿಂದಲೇ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಡ್ರಗ್ ಲಾರ್ಡ್ ಹತ್ಯೆ
ಗತಕಾಲದಿಂದಲೂ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸಿ ಶತ್ರುಗಳ ಸಂಹರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತಮಗರಿವಿಲ್ಲದೇ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರು ಇಲ್ಲವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಎಂಥೆಂತಾ ದೊಡ್ಡ ಶೂರ ವೀರರನ್ನೇ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಿದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾವನ್ನೇ ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಡ್ರಗ್ ಲಾರ್ಡ್ ಎಲ್ ಮೆಂಚೋ ಅವರ ಸಾವಿಗೂ ಆತನ ಗೆಳೆತಿಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾದಳು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದು ಎಲ್ ಮೆಂಚೋ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ನೀಡಿದ ಸುಳಿವೇ ಆತನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯವೀಗ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಡ್ರಗ್ ಲಾರ್ಡ್ ಎಲ್ ಮೆಂಚೊ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜಲಿಸ್ಕೊ ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ಕಾರ್ಟೆಲ್ನ ಕುಖ್ಯಾತ ನಾಯಕ ನೆಮೆಸಿಯೊ ಒಸೆಗುರಾ ಸೆರ್ವಾಂಟೆಸ್ನ ಜಾಡು ಹಿಡಿಯಲು ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ನೀಡಿದ ಸುಳಿವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು ಎಂದು ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಭಾನುವಾರ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ವಿಶೇಷ ಪಡೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಒಸೆಗುರಾ ಸೆರ್ವಾಂಟೆಸ್ ಅವರನ್ನು ಅವರ ತವರು ರಾಜ್ಯವಾದ ಜಲಿಸ್ಕೊದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜನರಲ್ ರಿಕಾರ್ಡೊ ಟ್ರೆವಿಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಸುತ್ತಿನ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಗಳ ನಂತರ, ಎಂಟು ಬಂದೂಕುಧಾರಿಗಳು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಈ ಮಾದಕ ದೊರೆ ಎಲ್ ಮೆಂಚೊ ಮತ್ತು ಅವನ ಇಬ್ಬರು ಅಂಗರಕ್ಷಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಎಲ್ ಮೆಂಚೋನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಪಡೆದು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ನಗರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಎಂದು ಟ್ರೆವಿಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಂತರ ನಡೆದ ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು, ಶಂಕಿತ ಕಾರ್ಟೆಲ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಇತರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 70 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ ಮೆಂಚೋ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕಾರ್ಟೆಲ್ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಪರಾರಿಯಾದ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 7 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಏರ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ : ಒಬ್ಬನನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಹೋಗಿ ಸತ್ತಿದ್ದು ಏಳು ಜನ
ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಎಲ್ ಮೆಂಚೊನನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದವು, ಈತ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಬಂಧನ ವಾರಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ.
ಆದರೂ ಈ ಬಾರಿ ಆತನ ಸಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಗುಪ್ತಚರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ ಮೆಂಚೊ ಅವರ ಪ್ರೇಯಸಿಗಳಲ್ಲಿಒಬ್ಬರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಹಚರನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಡ್ರಗ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಭೆಗಾಗಿ ಜಲಿಸ್ಕೊದ ಟಪಾಲ್ಪಾಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಯುಎಸ್ ಗುಪ್ತಚರ ಒದಗಿಸಿದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ನಿಖರವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಾರ್ಖಂಡ್ ದುರಂತದ ಬಳಿಕ ಅಂಡಮಾನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪತನ
ಎಲ್ ಮೆಂಚೊ ಜೊತೆ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದ ನಂತರ ಆ ಮಹಿಳೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ನಂತರ ಎಲ್ ಮೆಂಚೋ ಭದ್ರತಾ ವಿವರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ವಿಶೇಷ ಪಡೆಗಳು ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿವೆ.
ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಸೈನ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾರ್ಡ್ನ ಘಟಕಗಳು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರಿದಿದ್ದರೆ, ಆರು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಶೇಷ ಪಡೆಗಳು ಜಲಿಸ್ಕೋ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದವು. ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ವಾಯುಪಡೆಯು ವಿಚಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಿಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿತು ಎಂದು ಟ್ರೆವಿಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದರು. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ಮೊದಲು, ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ, ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕ್ಲೌಡಿಯಾ ಶೀನ್ಬಾಮ್ ಉತ್ತರ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.