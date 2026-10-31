ತಾಯಿಯಾಗಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ನೋವು, ರಕ್ತಹೀನತೆ, ಅನಿಯಮಿತ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಮತ್ತು ಪದೇಪದೇ ಮೂತ್ರದ ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ, ವೈದ್ಯರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ.
ತಾಯಿಯಾಗಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?
ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದುಂಟು. ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೋವು, ಅನಿಯಮಿತ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಪದೇಪದೇ ಮೂತ್ರದ ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಸುಸ್ತು ಇವು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅಗತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಕುರಿತು ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ.
ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ನೋವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ
ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯೊಸಿಸ್, ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಡೆನೊಮಯೋಸಿಸ್ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅನಿಯಮಿತವಾಗುವುದು, ಅತಿಯಾದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋವು ಮತ್ತು ಅಸಹಜ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಇವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ನೋವಿನಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಏಳಲೂ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಟ್ಟಿನ ನೋವು ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ರಕ್ತಹೀನತೆಯೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.57ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸುಸ್ತು ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತಹೀನತೆಯೇ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಮಗು ಜನಿಸುವುದು, ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆಯಾಗದಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ತಾಯಿಗೂ ನಿರಂತರ ಸುಸ್ತು ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ರಕ್ತಹೀನತೆಯು ಅಂಡಾಣುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅನಿಯಮಿತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯೂ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ
ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಮಹಿಳೆಯರ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇದು ಅಂಡಾಣುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು.
ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಈ 6 ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ:
- CBC (Complete Blood Count) ಪರೀಕ್ಷೆ
- ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ
- ಥಲಸ್ಸೆಮಿಯಾ ಪರೀಕ್ಷೆ
- ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ
- ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ
- ರುಬೆಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 400 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಂ ಫೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಗುವಿನ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಬೆನ್ನುಹುರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನ್ಯೂರಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ದೋಷಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದೂ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಪದೇಪದೇ ಮೂತ್ರದ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಎಚ್ಚರ!
ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಪದೇಪದೇ ಮೂತ್ರದ ಸೋಂಕು (UTI) ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು, ಮಧುಮೇಹ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಮೆನೋಪಾಸ್ ನಂತರ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ನಂತರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂತ್ರದ ಸೋಂಕನ್ನು 'ಹನಿಮೂನ್ ಸಿಸ್ಟೈಟಿಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಥವಾ ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ಮರುಕಳಿಸುವ ಮೂತ್ರದ ಸೋಂಕು (Recurrent UTI) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ನಂತರ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಖಾಸಗಿ ಅಂಗಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು